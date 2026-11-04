在利沃夫圣卢卡医院的热伤与整形外科中心，医务人员正利用大西洋鳕鱼皮肤中的生物材料，为因俄罗斯FPV无人机袭击而遭受严重地雷-爆炸性创伤和烧伤。

外科医生在手术中切除严重受损的组织，并使用由大西洋鳕鱼皮制成的生物材料来覆盖部分伤口。这种材料能在伤口上形成保护层，并促进组织的自然修复。

“对人体而言，尽快恢复皮肤覆盖层至关重要，因此我们总是尽力尽快闭合伤口。 鱼皮含有欧米伽脂肪酸，能很好地覆盖伤口，形成保护层，有助于减轻疼痛并预防感染”， ——圣卢卡医院热伤与整形外科中心主任伊万·里克解释道。

这种富含欧米伽脂肪酸的创新敷料，能保护镶嵌状伤口免受感染，减轻疼痛，并加速组织上皮化。 在“Burn Care Alliance”倡议的支持下，一支多学科团队正致力于为这位国防军士兵提供全面的康复治疗。

来源：利沃夫市议会新闻处。

此前，医务人员成功将一名28岁患者破水后的妊娠期延长了97天。正因如此，胎儿的各器官得以充分发育，男婴出生时状况良好，无需接受重症监护。

医生在一名35岁的利沃夫女性身上发现了一种极其罕见的颌骨疾病。

值得一提的是，乌克兰将建立首个机器人外科中心。

在利沃夫，医生们实施了一次罕见的联合手术。在为一名26岁女性进行剖宫产手术时，医生同时切除了她复发的腹直肌疝，该疝可能在分娩后引发严重并发症。

关注我们在