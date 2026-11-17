11月17日星期二，利沃夫弗兰科夫斯基区法院就前乌克兰最高拉达主席、人民代表安德烈·帕鲁比遇害案举行了例行庭审。庭审期间，法庭继续对证据进行审查。

在10月20日举行的上次庭审中，法院决定对被告米哈伊尔·斯切尔尼科夫维持原有的羁押措施。他将继续被羁押，且不得保释。

安德烈·帕鲁比亚于2025年8月30日在利沃夫叶夫雷莫夫街遇害。遇害时，他正担任“欧洲团结”党现任人民代表，此前曾任最高拉达主席。

一名身份不明的男子向帕鲁比开枪。该议员因枪伤当场死亡。

据公共电视台消息来源称，袭击者身着快递员制服，骑着电动自行车。

该男子靠近安德烈·帕鲁比并连开约八枪，随后逃离了案发现场。

据公共电视台报道。

需要指出的是，9月30日（周三），利沃夫弗兰科夫斯基区法院结束了对米哈伊尔·斯切尔尼科夫的讯问，他被指控谋杀安德烈·帕鲁比。

利沃夫弗兰科夫斯基区法院决定继续对被指控谋杀安德烈·帕鲁比的米哈伊尔·斯特尔尼科夫采取羁押候审的预防措施，且不得保释。

总统弗拉基米尔·泽连斯基追授代号为“莱姆伯格”的二等军士米哈伊尔-维克多·斯采尔尼科夫博格丹·赫梅利尼茨基勋章三等，他曾作为第93旅的一员保卫巴赫穆特 “霍洛德尼·亚尔”旅的一员，曾参与保卫巴赫穆特。

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