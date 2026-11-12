在利沃夫，一名女子将因实施“您的孩子遭遇交通事故”诈骗骗局而受审

利沃夫市加利西亚地区检察院的检察官已向法院提交了针对一名40岁女子的起诉书，该女子被指控通过诈骗手段侵占了一名70岁利沃夫市妇女的积蓄。

据调查显示，2026年9月1日，一名身份不明的人致电受害人，冒充其女儿称自己遭遇了交通事故，需要进行一笔价值12,000美元的紧急手术。

惊慌失措的退休老妇人拿出了全部积蓄——10,550美元和600欧元（折合超过50万格里夫纳）， 并通过一名出租车司机转交了这笔钱。该司机对这一犯罪骗局并不知情，在利沃夫的戈罗德尼茨卡街将钱交给了被告。直到接到儿子的电话后，这位妇女才得知女儿一切安好，随即向警方报案。

几天后，执法人员根据《乌克兰刑事诉讼法》第208条在卢茨克逮捕了该涉案女子；经查实，她还涉嫌在卢茨克和苏梅市实施了类似案件。 她被指控犯有经预先串通、由多人团伙实施的大额诈骗罪（乌克兰刑法第190条第4款）。

消息来源：利沃夫州检察院。

此前有报道称，一名71岁的基辅女子通过某即时通讯软件接到一名男子的来电，该男子自称是乌克兰安全局（SBU）的工作人员。他告知该女子，她涉嫌叛国，必须交出所有积蓄以供核查。 据称将核查这些资金是否源自俄罗斯。骗子承诺核查后的钱款会归还给该女子。为了显得更具说服力，骗子还通过即时通讯软件向她发送了伪造的传票。

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