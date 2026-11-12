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重点 乌克兰

在利沃夫，一名女子将因实施“您的孩子遭遇交通事故”诈骗骗局而受审

UA NEWS 12 十一月 2026 15:26
在利沃夫，一名女子将因实施“您的孩子遭遇交通事故”诈骗骗局而受审

利沃夫市加利西亚地区检察院的检察官已向法院提交了针对一名40岁女子的起诉书，该女子被指控通过诈骗手段侵占了一名70岁利沃夫市妇女的积蓄。

据调查显示，2026年9月1日，一名身份不明的人致电受害人，冒充其女儿称自己遭遇了交通事故，需要进行一笔价值12,000美元的紧急手术。 

惊慌失措的退休老妇人拿出了全部积蓄——10,550美元和600欧元（折合超过50万格里夫纳）， 并通过一名出租车司机转交了这笔钱。该司机对这一犯罪骗局并不知情，在利沃夫的戈罗德尼茨卡街将钱交给了被告。直到接到儿子的电话后，这位妇女才得知女儿一切安好，随即向警方报案。

几天后，执法人员根据《乌克兰刑事诉讼法》第208条在卢茨克逮捕了该涉案女子；经查实，她还涉嫌在卢茨克和苏梅市实施了类似案件。 她被指控犯有经预先串通、由多人团伙实施的大额诈骗罪（乌克兰刑法第190条第4款）。

消息来源利沃夫州检察院

此前有报道称，一名71岁的基辅女子通过某即时通讯软件接到一名男子的来电，该男子自称是乌克兰安全局（SBU）的工作人员。他告知该女子，她涉嫌叛国，必须交出所有积蓄以供核查。 据称将核查这些资金是否源自俄罗斯。骗子承诺核查后的钱款会归还给该女子。为了显得更具说服力，骗子还通过即时通讯软件向她发送了伪造的传票。

此前，最高反腐败法院以收受不正当利益为由，判处克拉西利夫机组工厂一名职员9年有期徒刑。

最高反腐败法院对卢茨克市议会某议员党团的前主席采取了保释措施——400万格里夫纳的保释金。 他涉嫌在卢茨克一处多户住宅楼的建设项目中收受不正当利益。

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