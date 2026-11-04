利沃夫市开设了GARTA假肢与适应中心，在这里，失去肢体的军人和平民将能够获得现代假肢并接受康复治疗。 此外，该机构还将帮助患者掌握假肢的使用方法，并适应日常生活。利沃夫州军事行政局局长马克西姆·科齐茨基宣布了该中心的开业消息。

“该中心的专家将协助处理最复杂的病例，特别是高位截肢和双侧截肢患者，”他在Facebook帖子中指出。

据科齐茨基介绍，自全面战争爆发以来，利沃夫州已有近4000人接受了假肢安装，该州为此制作并发放了约4500副假肢。仅在今年第三季度，就有377人获得了相关援助。

与此同时，对假肢安装和康复治疗的需求依然巨大：假肢领取存在排队现象，且康复名额不足，该州州长强调道。

他指出，利沃夫州已有“Superhumans”、“UNBROKEN”等中心及其他机构投入运营，帮助人们从严重伤势和创伤中恢复。自2014年以来一直致力于为乌克兰军人提供假肢服务的GARTA团队也将加入这项工作。

“感谢GARTA联合创始人安德烈·里亚、中心主任帕维尔·赫里斯蒂奇以及所有参与创建该中心的团队成员。 特别感谢‘Forward-Ortho’公司，他们自费为该中心配备了全部设备……我希望GARTA能成为利沃夫州又一处力量之源。 希望每一位前来求助的人，不仅能获得专业的帮助，还能得到应有的关注、支持，并在日常生活中尽可能地独立生活，”该消息中写道。

值得一提的是，基辅此前也利用德国捐款开设了一家假肢中心。

乌克兰内阁已启动一项为退伍军人提供免费牙齿修复的试点项目。

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