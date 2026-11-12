从12月1日起，尼古拉耶夫的电车票价将上涨

尼古拉耶夫市的居民和游客已收到关于市内电车票价调整的通知。新票价将于12月1日起正式实施。

向乘客发出的请求

市属企业“尼古拉耶夫电车公司”表示，现行票价将有效至11月30日（含）。

“请勿囤积车票，”该市政企业特别强调。

该企业向市民解释称，自2026年12月1日起，将实施：

新票价；

新的车票。

“因此，请仅购买您计划在11月底前使用的车票数量，”该企业建议乘客。

如何查询新的票价信息

据悉，关于更新后票价的信息将陆续发布：

在车辆上（城市电车）；

“尼古拉耶夫电车”市政企业（MMR）的官方网站。

根据截至11月12日该企业网站上的数据，单程全价票价格为：

15格里夫纳——在固定售票点购买；

15格里夫纳——向司机购买；

12格里夫纳——通过适用于所有银行的统一二维码购买。

学生优惠单程票（在固定售票点购买）价格为8格里夫纳。

与此同时，根据尼古拉耶夫市交通局下属的“尼古拉耶夫电车”公司发布的信息图，新票价将定为每次乘车20格里夫纳（或通过通用二维码支付18格里夫纳）。

学生则可在固定售票点以10格里夫纳的价格购买车票。

其他车票的价格也将发生变化——包括一日票（有轨电车和无轨电车通用）、两日票、7天票、15天票、月票，以及学生月票。

为何决定调整票价

市政公用企业方面指出，城市电动交通的运营需要大量资金支持。

这不仅涉及直接的客运服务，还包括：

车辆维护；

交通基础设施的维修；

保障企业运营及各下属部门日常运作所需的条件。

据报道，近期主要开支大幅增加，而“尼古拉耶夫电车”公用事业公司的运营直接取决于这些开支。

“调整票价是城市电车运营经济状况所决定的必然之举，”该企业强调道。

该市政企业具体面临哪些困难

“我们理解这个问题与每一位乘客息息相关。因此，我们认为有必要公开说明企业的成本构成以及哪些因素影响着票价，”该市政企业表示。

电力。

对于居民用户而言，电价保持固定，但企业购买电力则遵循其他条件（按市场价格）。

因此，有轨电车和无轨电车运行所需的电力成本正在上升。

燃料。

柴油是发电机运行的必需燃料，当停电时，企业会使用这些发电机为具备自主行驶能力的无轨电车充电。

这使得即使在因敌方炮击导致的电力供应受限情况下，也能维持电动交通工具的运行并确保城市线路的正常运营。

此外，燃油还用于：

保障公务车辆的运行；

用于交通基础设施的维修工作；

基础设施的维修与维护。

用于维修有轨电车轨道、接触网、支柱及其他设备的材料、备件和零部件成本正在上涨。

“所有这些都需要持续投入，因为运输的安全性和质量取决于基础设施的技术状况，”该市政企业指出。

交通网络的发展。

该企业持续拓展交通网络：

开通新线路；

扩大客运量。

这需要引进更多专业人才，并为所有部门的工作提供相应保障。

据悉，目前“尼古拉耶夫电车”市政企业的员工总数已达848人（这是过去30年来的最高纪录）。

而且，每一位员工都在为保障城市电车系统的日常运营发挥着重要作用。

“所有这些因素共同构成了运输的实际成本。当电力、燃料、材料、备件及其他必要资源的成本上涨时，这会直接影响企业的开支，”工作人员向市民解释道。

最后，该公用事业公司提醒道，这对于保留现有线路、维持线路上的必要车辆数量、及时维修车辆和基础设施，以及继续发展城市交通网络至关重要。

据报道，此消息引用了尼古拉耶夫市议会下属公用事业公司尼古拉耶夫电车新闻处在Facebook上的发布内容。

基辅小巴票价首次上调至30格里夫纳。

在基辅，警方正在对一名公共交通司机的不当行为展开调查。据一名女乘客称，该司机因其享受乘车优惠而对其进行辱骂。 切尔尼戈夫市将于2026年10月3日起调整公交车和无轨电车的票价，原因是燃油及润滑油价格上涨以及运输企业的运营成本增加。 这一消息由切尔尼戈夫市议会交通、交通基础设施和通信管理局发布。

关注我们在