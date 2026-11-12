在尼古拉耶夫，一名正策划刺杀空降旅指挥官的俄罗斯联邦安全局特工被捕

乌克兰安全局（SBU）拘留了一名被征召入伍的军人，该人涉嫌叛国及与俄罗斯联邦安全局（FSB）勾结。

他受俄罗斯特工机构指使，收集了乌克兰武装部队某空降突击旅指挥部的驻地情报。

据乌克兰安全局称，该男子是通过Telegram上的交友频道被招募的。 他以司机身份工作，利用职务之便监视指挥官的行踪。特别是，该间谍本应将上校所在指挥部的坐标传递出去，以便实施导弹打击。

反间谍人员提前确保了乌克兰军方人员的所在地安全，并在该嫌疑人准备向联络人传递坐标时，于部队驻地将其抓获。在其手机中发现了与俄罗斯联邦安全局（FSB）工作人员的通信记录及情报报告。

该男子被指控在战时状态下涉嫌叛国罪。他目前被羁押，不得保释。他可能面临终身监禁并没收财产的刑罚。

来源：乌克兰安全局（SBU）此前，乌克兰安全局反间谍处曾在基辅州抓获一名俄罗斯间谍，该间谍受俄罗斯联邦安全局（FSB）指使，收集情报以调整对当地能源设施的打击。 涉案人员是一名物流公司的司机，他还曾追踪国防军维修基地的位置。

乌克兰安全局反间谍部门在赫梅利尼茨基州拘留了一名男子，他涉嫌向俄罗斯特工机构提供军事单位、国防企业和邮政终端的坐标。

乌克兰安全局军事反间谍部门与国家调查局联合查获了一名被俄罗斯联邦安全局（FSB）策反的军人，该人曾向俄罗斯提供南部战线乌克兰军事设施的坐标。 为掩盖与俄罗斯特工机构的联系，该间谍更换了77个电话号码，并使用了18部智能手机。

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