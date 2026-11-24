在第聂伯罗彼得罗夫斯克州的帕夫洛格勒，由于紧急停电，市内供热厂的运行模式已暂时调整。自11月23日晚起，限电措施也开始扩展至关键基础设施，特别是供热企业。

今后，供热厂的运行将取决于电力供应情况和气温。

具体而言：

当电力供应正常时，供热厂将以强化模式运行 ，以最大限度地为居民楼供暖。

停电期间，仅当气温低于零度时才会启动发电机。同时，发电机将定期停机进行加油和维护。

“待电力供应稳定后，企业将恢复正常运行模式，”该公用事业企业解释道。

公用事业部门特别强调，切勿将供暖系统中的水排空。

由于实行按小时供水且锅炉房运行不稳定，任何未经授权从供热管网取水的行为都可能导致压力下降、管道破裂以及锅炉房紧急停机。

即使有电力供应，也可能出现此类后果。结果，整栋楼甚至整个区域都可能面临供热中断。

“帕夫洛格拉德热能”公用事业公司 “帕夫洛格拉德热能”的总经理彼得·科瓦尔丘克在帕夫洛格拉德广播电视公司的节目中解释说，全市所有锅炉房均按特定方案接入电网，该方案规定在按小时轮流停电期间不得关闭锅炉房。

“只有在出现紧急停电情况时，我们的锅炉房才会停运，”科瓦尔丘克指出。

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这一消息发布在帕夫洛格勒官方页面上。

如果俄罗斯继续对能源基础设施发动袭击，基辅可能会面临公用事业系统运行的严重中断。在首都左岸，最大的风险与供暖有关，而在右岸，则与供水有关。

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