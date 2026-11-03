军事监察员奥尔加·雷舍蒂洛娃（科比林斯卡娅）在Facebook上发表了这一声明。

“在昨天遭到疯狂人群袭击的该部队驻地，除了被动员入伍的士兵外，还有曾参加过马里乌波尔和阿佐夫斯塔尔战役、经历过俄罗斯战俘生活并重返军营的军人。 他们是为了保卫自己的国家、平民以及乌克兰的孩子们，”她指出。

据这位军事监察员称，“民众却以吐口水、扔鸡蛋、砸碎窗户以及满口脏话的青少年作为‘感谢’。”

雷舍蒂洛娃补充道，针对从前线归来的军人、新兵，以及他们在服役期间的程序和阶段是否存在违规行为，将在调查中予以查明。

“我们能否重建因昨日事件再次受损的军民互信，这仍是未知数。 显然，每个人都需要为此付出努力。但并非每个人都愿意这样做，”雷舍蒂洛娃强调道。

据军事监察专员办公室通报， 该办公室的代表昨日在乌克兰国民卫队驻彼得罗帕夫利夫斯卡亚·博尔沙吉夫卡的临时驻地，以及四名军人被送往的医院开展了工作。

此次调查旨在查明，这些原本等待接受基础通用军事训练的新兵，以及擅自离开部队后被送至该驻扎点的军人，究竟是在何种情况下抵达该处的。 调查将特别关注军事体检委员会的审查情况、基于健康状况作出的服役适任结论是否合理，以及擅自离开部队的情况和重返军队的程序。

与此同时，军事监察专员办公室强调，对军人使用武力以及袭击军事设施的行为是不可接受的，彼得罗帕夫利夫斯卡-博尔沙吉夫卡发生的事件需要执法机关在权限范围内采取强硬应对措施。

她指出，经查实有违法行为的人员，必须依法承担相应责任。

此前，国家调查局已就彼得罗帕夫利夫斯卡-博尔沙吉夫卡发生的冲突立案调查。

需要指出的是，布达诺夫已就彼得罗帕夫利夫斯卡亚·博尔沙吉夫卡发生的事件作出回应。

“亚速”旅就彼得罗帕夫洛夫斯卡亚·博尔沙吉夫卡驻地附近的冲突发表了评论。

视频：在彼得罗帕夫洛夫斯卡亚-博尔沙吉夫卡，人群试图将动员人员从大巴上解救出来。

国民卫队指挥官承认，在彼得罗帕夫洛夫斯卡亚-博尔沙吉夫卡扣留了从西北战区返回的人员。

视频：在彼得罗帕夫洛夫斯卡亚·博尔沙吉夫卡的一栋房屋内发现25人，其中4人受伤。

回顾：军事指挥部正紧急赶往基辅郊区：事件详情。