乌克兰最高拉达提议重新审议内阁的一项决定，该决定规定在没有避难所的情况下，当黄色级别空袭警报响起时，企业不得营业。议会委员会已就此提出相关建议。

议会委员会的提案

议会经济发展委员会建议最高拉达通过一项新决议。该决议旨在修订内阁关于在黄色威胁级别期间禁止企业运营的决定。

该委员会审议了2026年9月4日第1092号相关决议草案，并建议乌克兰最高拉达予以全盘通过。

决议草案详情

该决议草案建议政府在三个日历日内：

重新审议黄色威胁级别期间企业的运营条件，

在获得员工自愿书面同意的情况下，允许企业无需设置避难所即可继续运营。

该文件还提议确立每位员工的权利：无论此前是否已提供书面同意，在黄色威胁级别期间，员工均有权随时停止工作并前往避难所。

当前的条件 现行规定仅允许在2026年12月4日之前的三个月内，在未设置避难所的情况下继续工作。 该决议草案的说明文件指出，对于部分企业而言，在场所内设置避难所可能在技术上不可行，或者需要耗费大量时间和资源。 例如，零售、餐饮及服务业等行业即属此类。 在此情况下，将面临以下风险： 在黄色威胁级别期间长期停业，

收入损失，

财政收入减少，

难以保障民众的商品和服务供应。

据乌克兰最高拉达办公厅新闻处在Facebook上的消息称。 乌克兰调整了针对企业的防空警报规定：各场所将如何运营

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