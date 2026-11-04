乌克兰最高拉达已登记《关于住房基金管理的》法案，该法案旨在建立多户住宅管理的统一规则，并明确对其状况的责任归属。

该文件规定建立统一的住房数字登记系统。该系统将包含有关住宅楼、其技术状况、管理形式、业主委员会及物业管理公司的信息。

此外，该法案还提议根据“一栋楼——一个法人”的原则，建立共有人普通合伙机制，以便住户能够共同代表该楼的利益。

此外，该法案还规定，未经法院裁决，禁止因非紧急原因切断整栋多户住宅楼的公用事业服务。

此外，还计划推行物业管理人员认证、专业人员资质考核、对管理不善的责任追究以及住房存量保险机制。 认证要求不适用于自行管理自有住宅楼的业主自管协会、合作社及普通合伙企业。

该法案是住房改革的一部分。与此同时，乌克兰最高拉达还就为业主自管协会办理多户住宅楼下土地及周边区域的产权登记事宜，注册了一份单独的文件。

来源：乌克兰内阁

本周，乌克兰最高拉达已将第10242号法案从审议议程中撤下，该法案规定在战时状态下擅自使用国家登记册数据者，最高可判处八年有期徒刑。

此前，最高拉达已延长了在乌克兰武装部队服役的外国公民办理居留证的期限。

此外，最高拉达已开始审议包含5236项修正案的2027年预算案。

关注我们在