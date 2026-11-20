乌克兰最高拉达已登记第16232号法案，该法案规定，对于退伍军人占员工总数30%及以上的企业，将给予税收优惠。 该文件提议降低此类企业的所得税和统一社会保险费（ЄСВ）税率。该倡议旨在促进战争退伍军人的就业。

该法案拟对《税法》及乌克兰其他法律法规进行修订。

该法案已于11月13日由一组议员在议会登记。 发起人包括：尤利娅·季莫申科、瓦列里·杜比尔、瓦伦丁·纳利瓦伊琴科（均属“祖国”党团），以及格奥尔基·马祖拉舒（“人民公仆”党团）。

根据该文件的说明，建议将退伍军人就业企业认定为纳税人，其条件是：退伍军人占正式员工平均人数的比例不低于30%， 且用于支付其劳动报酬的支出占比不低于总工资基金的25%。 必备条件包括：在主要工作单位办理全职雇佣手续，工资不低于最低工资标准的1.5倍，且无税务欠款。

该法案规定实施两级企业所得税优惠政策： 对于退伍军人占比在30%至50%之间的企业，税率为9%；若占比达到50%及以上，且将节省的资金用于指定用途，则可享受全额免税。 对于符合退伍军人就业标准的第三类统一税纳税人，建议将其税率减半——从收入的3%降至1.5%，从5%降至2.5%。

此外，对于此类雇主（包括个体工商户和农业商品生产者），针对退伍军人雇员，其社会保险费率将从22%下调至8.41%。 养老基金因适用降低税率而产生的损失将由国家预算补偿，且不会影响员工的保险年限和福利待遇。

该文件还单独提出，无论退伍军人占员工总数的比例如何，所有企业所得税纳税人都有权将用于退伍军人工作岗位改造、职业培训及心理支持的支出，按其金额的50%从应纳税所得额中扣除。

作为防止滥用的保障措施之一，该法案规定，禁止向博彩业、消费税商品的生产和流通、劳务派遣、 过去12个月内通过重组成立的公司，以及不将从关联方调入的员工计入统计范围。 若员工因主动离职、健康原因、应征入伍或死亡而离职，为恢复符合标准，将设立90天的宽限期。

据退伍军人事务部长维塔利·金此前透露，该部门反对行政强制措施，也反对设定必须雇佣一定比例员工（配额）的强制性要求，而是建议为企业提供有效的经济激励措施。

他表示，政府目前正根据企业需求，致力于简化过时的劳动法规，同时为退伍军人制定专门的转行培训和技能提升计划。 这将有助于缓解劳动力市场对技术人才的严重短缺，并确保退伍军人能够根据自身需求选择新职业。

相关内容载于第16232号法案。

目前已知乌克兰退伍军人退伍后可获得哪些优惠待遇和政府支持。

需要指出的是，金此前曾宣布了一项为退伍军人创造10万个就业岗位的计划。

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