在“独立标志性出版物”项目框架下，乌克兰人评选出了35本最重要的书籍

乌克兰对“独立标志性出版物：我们共同选出的35本书”项目的读者投票结果进行了汇总，该项目旨在纪念恢复独立35周年。

在此次投票中，共有超过16.8万名读者参与了专家推荐的100部作品的评选，伊拉里昂·帕夫柳克的心理惊悚小说《我看到，你们对黑暗感兴趣》荣登榜首。

入围最终名单的还包括广受欢迎的当代小说、关于乌克兰历史与文化的著作，其中包括瓦赫坦格·基皮亚尼的《瓦西里·斯图斯案》，以及经典作家的全集和系列丛书。

乌克兰图书研究所还公布了以下入围短名单

《我看到，你们对黑暗感兴趣》，伊拉里昂·帕夫柳克著。“老狮子出版社”出版，2020年

《海明威一无所知》，阿图尔·德龙著。“老狮子出版社”出版，2025年

《佩雷科普河彼岸有片土地。克里米亚小说》，阿纳斯塔西娅·列夫科娃著。“实验室”出版社，2023年

《灰袍骑士团编年史》三部曲，帕夫洛·德列维扬科著。“奇幻之屋”出版社（2019年），“老狮子出版社”2025年

《瓦西里·斯图斯案：前乌克兰苏维埃社会主义共和国克格勃档案文件汇编》，瓦赫坦格·基皮亚尼著。Vivat出版社，2019年、2021年

《新黑暗时代》系列（2册），马克斯·基德鲁克著。“胡子塔马林”出版社，2022年、2026年

《欧洲之门：从斯基泰战争到独立的乌克兰史》，谢尔盖·普洛希伊著。KSD出版社，2016年

《乌克兰诗歌选集》系列（31册），伊万·马尔科维奇（编者）。A-BA-BA-GA-LA-MA-GA出版社，2012-2026年

“Vivat经典”系列（24册），雅丽娜·齐姆巴尔（编选）。Vivat出版社，2023-2026年

《乌克兰疯子的笔记》，莉娜·科斯滕科。A-BA-BA-GA-LA-MA-GA出版社，2010年

《玛鲁西亚·楚赖》，莉娜·科斯滕科。A-BA-BA-GA-LA-MA-GA出版社，2018年

《语言如利剑：苏联帝国的言说方式》，叶夫根尼娅·库兹涅佐娃著。《你的地下人文》出版社，2023年

《去问米耶奇卡》，叶夫根尼娅·库兹涅佐娃著。“老狮子出版社”出版，2021年

《寄宿学校》，谢尔盖·扎丹著。Meridian Czernowitz出版社，2017年

《字母表》，伊万·马尔科维奇（作者兼编者）。A-BA-BA-GA-LA-MA-GA出版社，1992年、1993年

“非正统正典”系列（40册），维拉·阿杰耶娃（编者）。“维霍拉”出版社，2022-2026年

《Ukraїner：从内部看乌克兰》，博格丹·洛格维年科。老狮子出版社，2019年；Ukraїner出版社，2024年

《扎丹：全部诗作（1993–2023）》，谢尔盖·扎丹著。Meridian Czernowitz出版社，2024年

《甜美的达鲁西亚》，玛丽亚·马蒂奥斯著。文学机构“金字塔”出版，2004年；A-BA-BA-GA-LA-MA-GA出版社出版，2024年

《瓦西里·斯图斯。全集，共6卷9册》，米哈伊琳娜·科丘宾斯卡和德米特罗·斯图斯（编者）。“普罗斯维塔”出版社，1994-1998年

《100则童话》系列（3册），伊万·马尔科维奇（编选）。A-BA-BA-GA-LA-MA-GA出版社，2005年

《莱莎·乌克兰卡。14卷本完整学术文集》，维拉·阿盖耶娃、尤里·格罗米克、奥克萨娜·扎布日科、伊琳娜·康斯坦凯维奇、玛丽亚·莫克利察、谢尔盖·罗曼诺夫（编委会）。 莱莎·乌克兰卡国立大学、科莫拉出版社、斯莫洛斯基普出版社、乌克兰图书研究所，2021年。

《与骨头的舞蹈》，安德烈·塞米扬基夫。维霍拉出版社，2022年

《乌克兰性行为田野调查》，奥克萨娜·扎布日科。 “兹戈达”出版社，1996年；“事实”出版社，2004年；“遗产”出版社，2015年；“科莫拉”出版社，2025年

《被遗弃的秘密博物馆》，奥克萨娜·扎布日科著。 “事实”出版社，2009年；“遗产”出版社，2012年；“科莫拉”出版社，2020年

《反抗帝国：乌克兰六十年代运动》，拉多米尔·莫克里克著。A-BA-BA-GA-LA-MA-GA出版社，2023年

《沃罗希洛夫格勒》，谢尔盖·扎丹。Folio出版社，2010年；KSD出版社，2015年

《被枪杀的复兴·选集》系列（16册）， 奥西普·津凯维奇、弗拉基米尔·潘琴科、亚历山大·乌什卡洛夫、娜迪亚·比利克、娜塔莉亚·加夫迪达、奥克萨娜·塔纽克、奥莱西亚·奥梅尔丘克、阿纳托利·特卡琴科、达娜·特卡琴科、罗斯蒂斯拉夫·梅尔尼科夫（编者集体）。 “斯莫洛斯基普”出版社，2001-2025年

《塔拉斯·舍甫琴科。12卷全集》，M. G. 朱林斯基（主席），V. S. 博罗丁（副主席）， S. A. 加尔琴科（副主席）、O. K. 费多鲁克（副主席）、I. M. 久巴、O. V. 米沙尼奇、 V.V. 尼姆丘克、V.V. 鲁班、G.A. 斯克里普尼克、V.L. 斯米利扬斯卡娅、N.P. 查马塔、V.I. 帕哈连科、V.M. 雅茨尤克、A.Ya. 贝尔迪伊。 （编辑委员会）M. M. 帕夫柳克、Y. V. 佩列舍恩科、T. M. 里兹尼琴科、V. L. 斯米利安斯卡娅、V. O. 苏达克、N. P. 查马特、V. E. 舒布拉夫斯基（编者）。 “科学思想”出版社，2001-2025年

“最爱的诗歌”系列（3册），伊万·马尔科维奇（编者）。A-BA-BA-GA-LA-MA-GA出版社，1994年

《垛口诗集》，马克西姆·“达利”·克里夫采夫。 “纳什·福马特”出版社，2023年

《女儿》，塔玛拉·戈里哈·泽尔尼亚著。“松鼠”出版社，2019年

《我正在蜕变……占领日记·诗选》，弗拉基米尔·瓦库连科-K。Vivat出版社，2023年

《阿马多卡》，索菲娅·安德鲁霍维奇。老狮子出版社，2020年

《雅科夫的世纪》，弗拉基米尔·利斯。KSD出版社，2010年；“Folio”出版社，2025年。

读者喜爱奖：乌克兰人在“迪亚”应用中的投票情况

该项目的一个独立环节是在“迪亚”应用程序上开展的问卷调查，旨在评选2022至2026年间出版的具有标志性意义的乌克兰书籍。 在此奖项下，用户从15部入围作品中选出他们认为值得获得“读者喜爱奖”的书籍。

最终，马克斯·基德鲁克的《殖民地》以23%（14 052）的得票率摘得桂冠。

共有60 596名用户在“迪亚”平台投出了自己的选票。 完整结果可在“迪亚”应用中查看。这一特别提名为吸引广大受众参与讨论在全面战争期间出版的乌克兰书籍提供了额外契机。

两轮投票共计收到229 485张选票。

2022–2026年出版的书籍中，以下作品也参与了角逐：

《与骨头的舞蹈》，安德烈·塞米扬基夫——7 699票。

《佩雷科普河彼岸有片土地：克里米亚小说》，作者阿纳斯塔西娅·列夫科娃——7 035票。

《反抗帝国：乌克兰六十年代运动》，拉多米尔·莫克里克——5 831票。

《来自射击孔的诗》，马克西姆·“达利”·克里夫采夫——4 289票。

《海明威一无所知》，阿图尔·德龙——4 118票。

《语言之剑：苏联帝国的言说》，叶夫根尼娅·库兹涅佐娃——3 424票。

《我正在蜕变……占领日记·诗选》，弗拉基米尔·瓦库连科——3 373票。

《十字路口的人：关于存在主义智力的思考》，伊戈尔·科兹洛夫斯基——2 210票。

《约伯的代号：入侵编年史》，亚历山大·米赫德——1 705票。

《莱蒂西亚·库里亚塔及其所有虚构的情人——她向他们谎称了自己的父亲》，维拉·库里科——1 571票。

《证词》，维多利亚·阿梅利娜——1 501票。

《变装游戏》，阿特姆·切赫——1 501票。

《如何阅读乌克兰经典》，罗斯蒂斯拉夫·塞姆基夫——1 155票。

《名单》，米罗斯拉夫·拉尤克——1 132票。

来源：UNN。

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