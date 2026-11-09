乌克兰失踪人员登记册中登记的人数超过11.5万人

“特殊情况下失踪人员统一登记册”收录了超过11.5万人的信息。其中包括军人、平民和儿童。

负责特殊情况下失踪人员事务的专员阿图尔·多布罗塞尔多夫在接受“公共电视台”采访时透露了这一消息。

据他介绍，登记册中大多数人是乌克兰国防与安全部队的军人。具体而言，包括乌克兰武装部队、国民卫队、国家边防局、安全局、国家警察以及情报机构的官兵。

多布罗塞尔多夫解释称，出于国家安全考虑，不会公布失踪军人的确切人数。 此类数据可能会被俄罗斯用于规划作战行动和信息战，并可能对乌克兰捍卫者及其家属的士气产生负面影响。

来源：公共电视台

乌克兰国防部已责令所有军事单位，在法院作出认定为失踪人员或出具死亡证明之前，继续向失踪军人发放生活津贴。

乌克兰官方登记的失踪平民和军人超过11.4万人。与此同时，内务部表示，执法部门仍在继续对数千具身份不明的遗体进行身份鉴定工作。

民间倡议组织“Back to Ukraine”查实了首例经证实的案例：一名被列入国家“战争儿童”登记册的儿童竟被发现加入了俄罗斯联邦武装力量。 该案例涉及来自赫尔松州克林基村的19岁青年亚历山大·穆斯蒂亚采（2007年出生），他此前被列为失踪人员。

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