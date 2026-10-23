一名涉嫌贩卖儿童色情内容的利沃夫男子在罗马尼亚被捕

罗马尼亚警方逮捕了一名36岁的利沃夫居民，该男子因涉嫌传播儿童色情内容而被国际通缉。 据调查显示，该男子管理着约1000个网站，并从中获利超过93.8万美元。

据调查显示，自2025年初起，该嫌疑人通过付费网站网络组织销售儿童色情内容。用户需使用加密货币才能访问这些被禁内容。

通过这种方式获得的资金总额为938,700美元。按乌克兰国家银行2025年10月14日的汇率计算，这相当于超过3900万格里夫纳。

在搜查该男子电脑时，执法人员发现了其管理网站及销售相关材料的证据。

“已向该男子告知了嫌疑。由于他逃避调查，因此被列入国际通缉名单，”总检察长办公室指出。

2026年8月，该男子在罗马尼亚蒂米什瓦拉市被捕。被捕时，他正处于国际通缉状态。

目前，总检察长办公室正在准备将该嫌疑人引渡回乌克兰的相关文件。

将其移交乌克兰方面的程序正在进行中。待其返回乌克兰后，计划在相关诉讼程序中对其追究刑事责任。

总检察长办公室通报了这一消息。

此前，敖德萨执法部门查获了一名38岁的当地居民，据调查显示，该男子不仅存储儿童色情内容，还利用人工智能生成新的视频和照片。该男子面临最高12年有期徒刑。

在一次国际联合行动中，执法部门在17个国家共逮捕了95人，调查对象是通过即时通讯软件和加密货币平台传播儿童性虐待材料的案件。

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