在商人弗拉迪斯拉夫·索科洛夫住所被搜查的照片曝光后，社交媒体用户开始关注他的私生活。 记者玛丽娜·达尼柳克-亚尔莫拉耶娃发布了一位名叫安杰利卡·亚历山德罗夫娜的女子的照片，她很可能是索科洛夫的伴侣，照片中展示了她在巴厘岛和墨西哥的奢华度假生活。 事件引发热议后，她关闭了自己的社交媒体账号。

在自己的博客中，这位女子将自己定位为“女神”，将爱人称为“神”，并自称是通往“真实自我”的向导，同时推广关于能量交换和灵魂、 精神与身体的“三位一体”。

此前，安杰莉卡曾积极炫耀其奢华生活：发布过头等舱飞行照片、黑鱼子酱、香槟，以及在意大利、墨西哥、巴厘岛和毛里求斯等地的滑雪胜地享受的顶级度假生活。

与此同时，网络上正热议商人索科洛夫之子在伦敦一所精英学院就读一事。

记者成功查明了前第聂伯罗彼得罗夫斯克州议会候选人弗拉迪斯拉夫·索科洛夫母亲的身份。调查发现，与刑事诉讼材料相关的绝大部分财产（特别是交通工具）均登记在73岁的娜塔莉亚名下。

需要提醒的是，在迦太基案涉案人员、警察采诺夫处，警方查获了一处价值超过40万美元的豪宅。

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