一名自称是“Med-Prestige”公司所有者的女子散布了关于在基辅州彼得罗帕夫利夫斯卡亚·博尔沙吉夫卡地区据称非法扣留军人一事的信息。

据记者调查，这家私营急救公司自2023年起已停止运营。其实际所有者表示，那辆抵达事发现场的车辆早在2024年就被他卖掉了。

记者还查明了自称医生那位女子的身份。她正是瓦伦蒂娜·莫洛达——一家整形与美容外科诊所的老板。

在基辅州彼得罗帕夫利夫斯卡亚·博尔沙吉夫卡，一处私人住宅附近发生了冲突，执法人员使用了催泪瓦斯。据基辅州警方消息，该住宅内有乌克兰国民卫队某部队的军人。

据“公共电视台”报道，一名自称瓦伦蒂娜、并称自己是“梅德-普雷斯蒂奇”私立诊所所有者的女子表示，一名刚做完手术的男子已在该建筑内被扣留超过37天。共有四人受伤。 据她称，是被困人员的家属拨打了急救电话。

基辅州警察总局预防行动处处长鲍里斯·布雷乌斯在接受“调查.Info”采访时表示，正是这位自称是医生的女子报警将警方召至现场。

“人们开始聚集。这位女士开始散布消息，称那里有她认为被非法剥夺自由的人，且需要立即接受医疗救助。 随后，当地居民和执法部门代表便陆续赶到了现场，”布雷乌斯说道。

据YouControl数据显示，“Med-Prestige”有限责任公司于2012年2月在尼古拉耶夫注册成立。 该公司所有者是以色列公民米哈伊洛·富尔曼。此前，他曾拥有俄罗斯国籍，但在全面战争爆发后——大约在2023至2024年间——他放弃了该国籍。

“斯利德斯托·因福”网站采访了富尔曼。他表示，“梅德-普雷斯蒂奇”诊所实际上已于2023年停止运营，但有限责任公司尚未注销。 据他介绍，该公司曾拥有五辆“救护车”：其中一辆捐赠给了尼古拉耶夫的军人，其余四辆已出售。

富尔曼指出，那辆开到彼得罗帕夫利夫斯卡·博尔沙吉夫卡的救护车是最后一批出售的——时间在2024年。

“销售条款规定，他们必须移除我们所有的‘梅德-普雷斯蒂日’标志。他们无权使用我的商标行驶。她也没有权利自称是该公司的所有者，”富尔曼表示。

自称是“Med-Prestige”私立诊所所有者的女子是49岁的瓦伦蒂娜·莫洛达。 根据其Instagram主页显示，她在“莫洛达-雅”整形与美容外科诊所工作。

此外，据YouControl数据显示，莫洛达还是“国际美容医学注射医师协会”这一非政府组织的创始人兼负责人， 基辅市斯维亚托申区柔道与综合格斗联合会、有限责任公司“老年医学、重建、整形及美容外科、 急救医学中心”有限责任公司”的创始人兼负责人，同时也是非政府组织“全乌克兰社会爱国项目与国家发展公民联盟‘并肩’”的创始人兼代表。

此前，该女子曾拥有一家主要经营“提供其他个人服务”的个体工商户，该个体工商户已于2014年注销。

2020年，针对莫洛迪娅依据《乌克兰刑法典》第125条第1款——故意造成轻微身体伤害——立案侦查。据内务部消息，她在此案中也曾被通缉。 2026年6月，因追诉时效届满，该女子被免除刑事责任。

此外，2020年，莫洛达在“德尔塔银行”股份有限公司（DELTA BANK）的欠款超过112,000格里夫纳。 根据法院判决登记册显示，她还曾酒后驾车，在斯希德尼察引发交通事故，随后逃离事故现场。 2022年6月12日，在利沃夫州的一家酒店内，莫洛达据称对员工出言不逊并“纠缠”他们。因此，据调查人员认为，该女子扰乱了公共安宁和公民秩序。

据国民卫队指挥官亚历山大·皮夫嫩科称，位于彼得罗帕夫利夫斯卡·博尔沙吉夫卡的这栋房屋是该部队的临时驻扎点，经由动员中心（TCK）动员的士兵会被送往此处。

他介绍称，士兵们在那里办理手续、接受审查，随后被送往训练中心。当时该房屋内有18名军人。

皮夫嫩科称，此前处于“失联状态”的四名男子已被国民卫队部队找到并拘留，随后被送至该点。目前他们正在国民卫队医疗中心接受治疗。有关其健康状况的信息将在检查后公布。

基辅州警察总局预防行动处处长鲍里斯·布雷乌斯向“调查.Info”的记者透露了这一消息。