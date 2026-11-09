在苏梅市，一名男子通过互联网结识女性，随后持刀袭击她们

在苏梅市，执法部门逮捕了一名35岁的男子，他涉嫌对多名女性实施系列抢劫。 据调查显示，该犯罪嫌疑人通过互联网结识受害人，随后前往其家中，持刀威胁并抢走钱财。

应苏梅市地区检察院的申请，嫌疑人已被羁押，且不得保释。

据调查显示，该男子事先通过互联网结识这些女性，随后前往她们的住所，持刀威胁并勒索钱财。

2026年11月5日，该嫌疑人曾在苏梅市的不同社区实施了三起此类袭击。受害者分别为30岁、27岁和26岁的三名女性。

受害者共被抢走3万格里夫纳。

执法部门依据《乌克兰刑事诉讼法》第208条对该男子实施了拘留。

经查，该嫌疑人此前曾多次因刑事犯罪被追究刑事责任，特别是财产犯罪。

根据《乌克兰刑法典》第187条第4款，该嫌疑人的行为被定性为在战时状态下实施的抢劫罪。

该条文规定的刑罚为最高15年有期徒刑并没收财产。

目前，该男子已被羁押，且不得保释。

庭前调查由苏姆州警察总局苏姆区警察局调查科在检察院的程序指导下进行。

根据《乌克兰宪法》第62条，在依法证明其有罪并经法院判决认定之前，任何人均被视为无罪，不得受到刑事处罚。

苏姆州检察院通报了上述情况。

回顾此前报道，10月6日约16:00，在沃伦州科韦尔市的一家大型超市内，一名男子从货架上拿起一把斧头，对三名顾客造成身体伤害。

在谢佩蒂夫卡，一名男子在电梯内袭击了一名退休妇女，被判处8年监禁。

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