在特尔诺皮尔，一名诈骗犯冒充警察，骗走了一位退休老人的3万多格里夫纳

在特尔诺皮尔，一名82岁的妇女成为电话诈骗的受害者：一名自称警察的陌生男子告知她，其儿子因打架被警方带走。 诈骗犯以“帮助亲属”为由，哄骗这位退休老人向其汇款30 449格里夫纳。

一名出生于1944年的当地居民向特尔诺皮尔区警察局报案，称自己遭遇诈骗。

据执法部门称，一名身份不明的男子致电该女子并自称是警察。他声称她的儿子因打架被带到了警局。

对方向这位退休老人保证，为了让儿子免受处罚，必须紧急汇款。

这位老妇人相信了陌生人的话，又担心亲人的安危，便按照对方的指示，自行向指定的银行账户汇去了30 449格里夫纳。

收到钱后，诈骗犯便切断了与受害人的联系。与陌生人的联系中断后，这位女士才意识到自己已成为诈骗案的受害者。

随后，这位退休老人向警方求助。执法部门正在调查这起诈骗案的具体情况。

此前，在扎卡尔帕蒂地区，一个犯罪团伙的两名成员因以虚构债务和经营许可为由，向企业家和当地居民勒索数百万格里夫纳和美元，已被判处长期监禁。 其中一名共谋者被判处8年6个月有期徒刑，一名实施者被判处7年6个月有期徒刑。

此前，在伊万诺-弗兰科夫斯克州，三名来自科洛米亚地区的年轻居民被查获。据调查显示，他们从16名乌克兰人的银行账户中盗取了近64.5万格里夫纳。 嫌疑犯中有一名未成年人，受害者中包括三名现役军人。

此前，基辅谢甫琴科区警察局调查人员与网络警察局联合完成了庭前调查，并将针对一名欺骗志愿者（前军人）的基辅市民的起诉书移交法院。

需要提醒的是，在基辅，诈骗分子曾以租用不存在的公寓为由骗取钱财。

犯罪分子冒充“乌克兰邮政”代表发送短信，要求支付30格里夫纳的包裹关税。若点击短信中的链接，个人身份信息和银行卡数据将面临被盗风险。

在利沃夫州，执法部门捣毁了一个诈骗呼叫中心，据调查显示，该中心的工作人员通过交友平台和即时通讯软件欺骗乌克兰及其他国家的公民。

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