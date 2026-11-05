基辅的三个区实施了紧急停电

今天（11月5日），在国家电力公司“乌克兰能源”的指令下，基辅对首都部分三个区实施了紧急限电措施。

以下地区实施了紧急限电措施：

斯维亚托申斯基区；

舍甫琴科区；

波迪尔区。

DTEK公司强调，在紧急限电期间，原定的按小时轮流停电计划将暂停执行。

电力工作人员正继续努力稳定局势，并承诺将及时通报电力系统运行中的所有变化。

“在没有警报响起时，电力工作者们不分昼夜、不眠不休地工作，以稳定局势，”该公司表示。

需要提醒的是，乌克兰的能源基础设施遭受了俄罗斯的大规模打击，导致包括基辅在内的多个地区电力供应形势依然严峻。

DTEK新闻处报道了这一情况。

在乌克兰，紧急停电措施可能每小时实施并解除数次。原因在于俄罗斯对能源基础设施的持续袭击，导致电力系统状况瞬息万变。 DTEK解释了为何电力部门不得不如此频繁地调整限电措施。

由于俄罗斯对能源设施的大规模袭击，乌克兰部分地区将于11月5日全天实施限电措施。

乌克兰核电站因俄罗斯对能源基础设施的大规模、系统性袭击而降低了发电功率。乌克兰能源部通报了这一情况。

11月4日，根据乌克兰国家电力公司的指令，首都及基辅州再次实施了紧急停电。目前，按小时轮流停电的计划已暂停执行。

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