考古学家在切尔尼戈夫市中心发现了基辅罗斯时期的建筑遗迹

在切尔尼戈夫市中心，考古学家在对切尔尼戈夫哥萨克团原办公楼进行勘察时，发现了10至12世纪古俄罗斯建筑的遗迹。 17世纪时，这栋建筑曾作为团部办公处使用。研究人员还公布了发掘现场的照片。

这些拥有千年历史的建筑遗迹，是在切尔尼戈夫团行政办公室大楼附近发现的，该建筑曾属于上校雅科夫·利佐古布。 在为该建筑进行修复准备时，考古学家偶然发现了17世纪地基的部分遗迹，这些地基是用古砖以石灰浆为粘合剂砌筑而成的。

这一发现帮助考古学家研究了赫特曼时期地基的砌筑特点及其他细节。 此外，科学家们还发现了两处12世纪地下建筑的遗迹、陶器碎片、古罗斯时期的储粮坑、炉灶瓷砖、古砖、古罗斯砌块以及一块铅制器物的碎片。

与此同时，考古学家还发现了一条10世纪的小壕沟，这可能标志着相邻庄园之间的边界。

雅科夫·利佐古布的宅邸建于1690年代，是赫特曼时期现存的石砌民用建筑之一。 18世纪时，该建筑曾作为切尔尼戈夫哥萨克团的办公室。目前，该建筑内设有一个博物馆藏品库。

据Cheline.ua报道。

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