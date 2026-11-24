莱斯·库尔巴斯国家戏剧艺术中心全体员工呼吁撤销代理主任的任命，并就该职位举行公开竞聘。

该机构员工表示，此举将导致机构危机，并引发管理与财务方面的动荡。

“绝大多数员工支持根据乌克兰法律和中心章程进行民主选举，反对违反程序、提名可疑人选的幕后任命，这种做法已经导致机构崩溃并造成声誉损失”， ——库尔巴斯中心戏剧项目部负责人娜迪娅·米罗什尼琴科（笔名内达·涅日达娜）在Facebook上写道，并发布了一份阐述集体立场的新闻稿。

声明指出，此次危机的导火索是文化部在未事先征询剧团意见的情况下，任命了新的领导层。

声明还指出，新任临时负责人克里斯蒂娜·基塞洛瓦特似乎既没有学术学位，也没有管理科研及预算型文化机构的经验。

团队成员还表达了担忧，担心新领导层可能会取消该中心活动中的研究与实验部分。

“机构危机的第二个因素在于伦理层面。新任代理主任从上任伊始，就通过各种攻击性行为——包括心理施压、无端指责、贬低、 职场欺凌、威胁采取违背章程及管理层与员工之间集体协议的纪律处分和解雇措施——特别是在员工病假期间——以及要求履行劳动合同中未规定的职责”，声明中写道。

此外，声明指出，在财政年度末任命新负责人，危及了工资的按时发放、税款缴纳及日常款项支付。

有鉴于此，全体员工大会通过以下决议：要求撤销对基塞洛瓦伊担任代理院长的任命，因其既不符合此类机构领导人的基本要求，也不符合职业道德规范； 确保2026年度工作平稳收官，维持前任领导层的职权，并遵守法律规定的必要通知期限； 在全体员工和公众参与下，就总经理职位举行公开竞聘，并成立联合工作组，根据民主原则和法律制定透明的管理模式及机构发展战略。

与此同时，在员工集体发布的声明中，既未提及也未反驳文化部近期公布的那些指控。

具体而言，11月19日，该部声明称，鉴于新领导层在接管工作期间发现的诸多违规行为，将近期对该中心开展业务审查。

具体而言，涉及财务、人事及后勤管理方面的违规行为，包括国有资产使用文件记录不规范、收入核算不规范以及部分款项（包括工资）发放不规范等问题。 此外，在获取该机构正常运作所需的文件、财产、钥匙及信息系统方面也出现了问题。其中，还发现有外部团体在未签订租赁合同的情况下使用了该中心的演出场地。

据指出，新任负责人查明，该中心缺乏专门负责人事和法律工作的专业人员， 且该中心的全部财务、人事及合同文件、印章以及工作系统的访问权限均由一名官员掌控，该官员在新任负责人到任当天，拒绝办理与其任命相关的人事文件。

据报道，莱斯·库尔巴斯中心的工作及人事问题已非首次引发公众讨论。特别是2013年，该中心曾因人事及管理决策爆发公开冲突。 员工和支持者们曾反对裁员以及关闭部分工作部门。

2023年秋季，该中心社交媒体上出现一则帖子， 据称时任文化部代理部长罗斯蒂斯拉夫·卡兰德耶夫打算更换该机构领导层，并要求总会计师娜迪亚·博夫图恩在10月底前让团队做好领导层更替的准备。 据称，剧院内部反对未经讨论就更换领导，因为他们已有自己的候选人——导演谢尔盖·马斯洛博伊什奇科夫。 卡兰德耶夫本人当时表示，他并未提出必须在本月底前任命新领导人的条件，但计划就候选人进行讨论。当时并未进行任何任命。

2025年12月29日，艺术学博士、戏剧学家、乌克兰功勋艺术工作者、莱斯·库尔巴斯中心创始人兼长期负责人内莉·科尔尼延科去世。此后，亚历山大·恰伊卡出任代理负责人。

2026年11月初，文化部向中心全体员工介绍了新任代理总干事——文化管理者克里斯蒂娜·基塞洛瓦特。

该中心的历史始于1989年，最初是一项国际倡议：围绕内莉·科尔尼延科 （1939-2025）——她构思了该中心创新性的组织架构——以及莱莎·坦尤克（1938-2016）——乌克兰最早研究莱莎·库尔巴斯艺术成就的学者之一——共同发起的原创项目。 该中心的优先任务是整合莱谢·库尔巴斯及其他现代主义代表人物的遗产，特别是“被枪杀的文艺复兴”运动和“六十年代”艺术家的遗产。

值得一提的是，戏剧制作人兼文化经理克里斯蒂娜·基塞洛瓦特已出任莱谢·库尔巴斯国家戏剧艺术中心代理主任，并已向该机构全体员工进行了自我介绍。

乌克兰文化部正在考虑为因全面战争、俄罗斯袭击和持续的空袭警报而遭受损失的电影院及整个电影产业提供支持。具体而言，包括补偿因放映取消而产生的运营成本和损失。

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