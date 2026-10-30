著名心理治疗师阿纳托利·卡什皮罗夫斯基在文尼察的葬礼由其亲属自行组织，未涉及市政府及公用事业部门。他们借助外人的帮助自行修整了墓地，并自费支付了所有相关费用。

据记者报道，市政企业“市政企业联合体”证实，已收到阿纳托利·卡什皮罗夫斯基一位亲属提交的申请及相关文件的复印件。

但该企业员工并未参与墓地的修整工作。所有工作均由亲属自行组织，并聘请了外部人员协助。

文尼察市议会强调，市当局未收到任何关于安纳托利·卡什皮罗夫斯基安葬事宜的申请。

据市议会消息，无论是市议会、执行委员会还是相关职能部门，均未就该心理治疗师的安葬地点或相关工作作出任何特别决议。

此外，市政府预算中也没有拨款用于组织葬礼。

此外，记者还查明了阿纳托利·卡什皮罗夫斯基遗体运回乌克兰的具体情况。

国家海关总署证实了装有该心理治疗师遗体的棺木被运入乌克兰境内的事实。不过，该部门并未透露具体时间以及通过哪个口岸将其运入乌克兰的。

据《我们是文尼察人》报道。

10月13日，因1980年代末在电视上进行催眠治疗而闻名的阿纳托利·卡什皮罗夫斯基在文尼察下葬。告别仪式未对外公开。

苏联心理治疗师阿纳托利·卡什皮罗夫斯基去世，享年87岁。电视主持人安德烈·马拉霍夫公布了这一噩耗。

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