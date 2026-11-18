文尼察市正在就第34中学一名10岁学生遭受严重人身伤害一事展开审前调查。 执法部门已查明2026年11月9日发生该事件的所有涉事人员，并询问了涉事儿童的家长及学校工作人员。

在刑事诉讼框架内，调查人员已向文尼察市议会教育部门发出相关质询，并计划采用“绿色房间”专项调查方法对涉事儿童进行问询。 该部门强调，此案由地区检察院院长亲自督导，检察官们正与该中学管理层及社会服务部门保持密切联系。

此外，检察院呼吁公众在所有诉讼程序结束前，避免做出过早的法律评判。 执法部门强调，冲突参与者均为未成年儿童，不具有刑事责任能力，因此调查工作需格外审慎，以保障每名儿童的权益。

据“维尼察公共电视台”报道，在学校发生斗殴事件后，10岁的蒂穆尔·斯托尔恰克被送往维尼察州儿童临床医院接受治疗。 医生诊断该男孩患有颅脑损伤、脑震荡以及两节椎骨的压缩性骨折。 据受害者父母称，他们的儿子遭两名学生殴打，而该中学的校长及数名工作人员因违反事件内部调查程序，已受到谴责处分。

消息来源：文尼察州检察院。

敖德萨州警方已就一名12岁男孩遭同村人虐待一事立案侦查。 执法人员在监控社交媒体时发现了这一欺凌事件，社交媒体上发布了一段发生于今年7月的殴打视频。受害者本人并未向任何人透露施暴者的行为。

过去一年间，乌克兰执法部门记录了285起发生在教育机构内的欺凌事件。在整个学年中，警方平均每月因儿童间的欺凌事件开具约32份行政处罚笔录。

乌克兰中小学及高校中因欺凌行为而开具的行政处罚笔录数量有所增加。

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