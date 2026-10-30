在扎波罗热，一位母亲推着婴儿车，带着婴儿和无人机探测器外出散步

在扎波罗热市，扎沃德斯基区居民卡捷琳娜·尼科连科带着她六个月大的儿子外出散步时，总会随身携带一台无人机探测器。该设备固定在婴儿车上，帮助一家人监测空中威胁。

自从有一次散步时一架俄罗斯无人机悬停在她的头顶后，这台探测器便成了他们散步时不可或缺的一部分。从那时起，卡捷琳娜便开始使用该设备，以便更好地掌控局势并及时应对危险。

卡捷琳娜·尼科连科是三个孩子的母亲：16岁的多米尼卡、12岁的波琳娜和6个月大的尼基塔。她说，第一次近距离看到无人机时，她还没有这台专用设备：

“我推着婴儿车带孩子出去散步。在我们家后面，我听到了FPV无人机特有的声音。我回头一看，就看到了那架无人机。那是什么样的无人机——我不知道。 当时我躲在树下，手头还没有这个探测器。那感觉真的很可怕。”