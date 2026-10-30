在扎波罗热，一位母亲推着婴儿车，带着婴儿和无人机探测器外出散步
在扎波罗热市，扎沃德斯基区居民卡捷琳娜·尼科连科带着她六个月大的儿子外出散步时，总会随身携带一台无人机探测器。该设备固定在婴儿车上，帮助一家人监测空中威胁。
自从有一次散步时一架俄罗斯无人机悬停在她的头顶后，这台探测器便成了他们散步时不可或缺的一部分。从那时起，卡捷琳娜便开始使用该设备，以便更好地掌控局势并及时应对危险。
卡捷琳娜·尼科连科是三个孩子的母亲：16岁的多米尼卡、12岁的波琳娜和6个月大的尼基塔。她说，第一次近距离看到无人机时，她还没有这台专用设备：
“我推着婴儿车带孩子出去散步。在我们家后面，我听到了FPV无人机特有的声音。我回头一看，就看到了那架无人机。那是什么样的无人机——我不知道。 当时我躲在树下，手头还没有这个探测器。那感觉真的很可怕。”
那次事件后，熟人借给卡捷琳娜一台无人机探测器。有了它，她现在在街上面对现实时感觉轻松多了，因为它能帮助她评估在露天场所的安全性，并记录无人机的活动：
“有一次我们在家里捕捉到了信号。不是在扎波罗热市内——而是在进城途中某处捕捉到的。它就在田野里。我们看到它离得很远，所以还算正常，比较安心，”卡捷琳娜说。
不过，大多数时候是卡捷琳娜的丈夫带着这台设备去“宇宙区”工作，因为那里针对民用汽车和公共交通工具的袭击威胁已显著增加。正因如此，一家人不得不时刻协调，判断谁更需要这台探测器：
“如果这里有威胁，丈夫就把探测器留给我们，自己不带就去那里；如果那里有威胁，他就带上探测器。当然，我们每天都很担心丈夫。我每天都告诉他，让他辞掉这份工作，因为这不值得。”
然而，无人机并非唯一的日常威胁。扎波罗热经常遭受航空炸弹和弹道导弹的袭击。 据卡捷琳娜说，全家人对航空炸弹的声响已经麻木了，但夜间的弹道导弹袭击依然最令人恐惧：
“今晚非常吵，发生了一次爆炸，窗户都震得直晃，我们跑到了走廊里。当弹道导弹飞向我们时，声音特别大。弹道导弹真的很可怕。爆炸声特别可怕。”
这位女士补充说，她半岁的儿子已经习惯了防空警报和爆炸声，几乎不再害怕：
“他对警报和爆炸声的反应都相当平静。当声音特别大时，他有时会注意一下，可能稍微有点害怕。但并没有表现出强烈的恐惧——我没在他身上注意到这种情况。”
尽管面临持续的心理压力和炮击，卡捷琳娜·尼科连科一家目前仍留在扎波罗热，但他们心中还是有一个明确的撤离底线：
“如果这里开始有FPV无人机飞来，那我们就走。我们希望不必离开这里。希望一切都会好起来，我们能留在家里，”卡捷琳娜总结道。
据乌克兰公共电视台报道。
在第聂伯市火车站遭袭期间，有三名来自扎波罗热的居民遇难。
需要提醒的是，占领军袭击了第聂伯市的火车站，造成至少13人死亡。
乌克兰铁路公司澄清了俄罗斯袭击第聂伯罗火车站的详情，此次袭击导致平民乘客伤亡。 据该公司称，火车站事先已发布空袭警报，在发现危险升级后，原定开往扎波罗热的电动列车上的乘客开始撤离。距离袭击发生还有10多分钟。