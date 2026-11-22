2026年11月22日星期日， 扎波罗热州已启动特殊紧急停电计划（СГАВ），扎波罗热州军事行政局局长米哈伊尔·塞米金和“扎波罗热州电力公司”新闻处均通报了这一消息。

据电力部门消息，此项限制措施是根据乌克兰国家电力公司（NEC“乌克兰能源”）的紧急指示实施的，旨在稳定联合电力系统的运行状况。 由于实施了紧急限电计划，该地区部分地址可能出现超出此前公布的按小时限电时间表范围的停电情况。

该地区负责人呼吁当地居民理解并支持这些临时性的强制性限制措施，这些措施对于维持电力系统的稳定运行是必要的。

来源：扎波罗热州军事行政管理局 / 股份公司“扎波罗热州电力公司”。

11月22日，由于俄罗斯的袭击，乌克兰五个州再次发生停电。第聂伯罗彼得罗夫斯克州、日托米尔州、罗夫诺州、敖德萨州和哈尔科夫州的用户部分地区断电。 奥德萨州的局势最为严峻，该地区因多次袭击导致对电力供应至关重要的设施受损。

敖德萨及周边地区的供电形势依然极其严峻。截至11月22日，由于主干电网遭受大规模破坏，目前尚无法向用户输送所需的电量。 电力部门已开始部分恢复关键基础设施的供电，并正在寻求技术解决方案，以逐步恢复其他用户的供电。

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