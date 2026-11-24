一名56岁的医疗机构官员被指控涉嫌索取不正当利益并收受其中一部分。据检察院称，涉案金额为1.4万美元，用于办理虚假住院和残疾认定手续。

据调查显示，一名有健康问题的应征服役男子曾向该嫌疑人咨询，希望了解如何进行体检并随后办理残疾等级认定手续。

该官员虽非医务人员，但因职务之便与医生保持着密切联系， 便提出以14,000美元的价格，安排该男子虚假住院，并在其医疗档案中填写虚假信息，谎称其患有某种疾病并作出相应诊断。

该男子需立即支付部分款项，剩余款项则需在相关专家小组审议确定伤残等级并作出肯定决定之前支付。

该服兵役义务人员向执法部门报案，此后在执法部门的监督下采取行动。

在收到部分非法利益——7,000美元——后，该医院官员根据《乌克兰刑事诉讼法》第208条被拘留。

应检察官的请求，法院对嫌疑人采取了羁押的预防措施，并允许以62.5万格里夫纳的保释金作为替代。

本案的审前调查由日托米尔州警察总局调查局负责，并在乌克兰国家警察局日托米尔州特别调查局（USR）的行动支持下进行。

注：根据《乌克兰宪法》第62条，在依法证明其有罪并经法院判决认定之前，任何人均被视为无罪，不得受到刑事处罚。

来源：日托米尔州检察院新闻处

基辅破获一宗以2万美元为代价的虚假残疾骗局。

与此同时，尼科波尔市破获了一起通过虚假大学入学申请以获得服兵役延期资格的骗局。

乌克兰各地正陆续查获逃避动员的骗局。

切尔尼戈夫州一名被捕的逃兵曾试图行贿4万格里夫纳。

乌克兰安全局（SBU）和国家警察在八个州查获了12起逃避动员的案件。

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