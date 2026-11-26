2026年10月，乌克兰购物中心平均有36小时依靠发电机供电。这占当月总工作时间的11%。与此同时，发电机产生的电费达到了今年以来的最高水平。

据该组织称，在之前的六个月里，购物中心几乎没有发生过停电。然而，10月份停电现象再次出现。

相比之下，2026年3月，购物中心仅3%的工作时间依靠发电机运行，而10月这一比例上升至11%。

10月，计入进口电力的购物中心平均商业电价为每千瓦时13.67格里夫纳（含增值税）。这一价格比2026年3月高出5%。

与此同时，进口电力的成本远高于乌克兰本土生产的电力。

而发电机组生产的电价则更高。租户的加权平均电价为每千瓦时30.64格里夫纳（含增值税），这是今年以来的最高水平。

相比之下，3月份发电机组发电的电价为每千瓦时26.21格里夫纳。

因此，10月份购物中心使用发电机发电的成本是按商业电价计费的2.2倍。

乌克兰购物中心理事会（УРТЦ）的研究结果中提到了这一点。

需要指出的是，欧盟将从rescEU储备中调集500台发电机，并协助向乌克兰运送浮桥和公交车，以在冬季来临前提供支援。

欧盟领导人于都柏林承诺将继续向乌克兰提供军事和经济支持。

科雷茨基表示，乌克兰已从欧盟获得超过40亿欧元的援助。

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