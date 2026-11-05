真人秀节目《单身汉》的参赛者达里娅·哈里托诺娃将代表乌克兰参加在东京举行的2026年国际小姐选美大赛

“2025年乌克兰小姐”大赛决赛选手、2025年“国际小姐乌克兰”冠军，以及真人秀节目《单身汉》第15季参赛者达尔娅·哈里托诺娃将代表乌克兰参加2026年“国际小姐”选美大赛。比赛将于11月在日本举行。

达莉娅·哈里托诺娃是世界及欧洲体育标准舞冠军。除了体育生涯和模特事业外，她还经营着自己的服装品牌。此外，她还担任教练。

这位模特积极参与各类慈善活动。 特别是，她曾参与由Superhumans Center联合主办的《与明星共舞》慈善直播节目，以及“乌克兰女性团结”项目和旨在支持假肢中心的“勇敢之心舞会”。

在获得“2025年乌克兰国际小姐”桂冠后，哈里托诺娃获得了代表乌克兰参加“国际小姐”国际选美大赛的机会。

2026年“国际小姐”选美大赛将于11月11日至27日在日本东京举行。

来自世界各地的代表将角逐冠军，其中包括乌克兰选手达里娅·哈里托诺娃。

“乌克兰小姐”国家委员会在公告中透露了这一消息。

此前，浪漫真人秀《单身汉》第15季参赛者卡捷琳娜·多伊切娃（艺名DOICHEVA）发布了一首献给自己在节目中参赛经历的出道单曲。 这位艺人将与节目男主角维亚切斯拉夫·克拉夫佐夫相识后结束时的感受，转化为一首雷鬼顿风格的舞曲。

浪漫真人秀《单身汉》第15季的前参赛者 、职业为美容师的英娜·米勒，对与篮球运动员维亚切斯拉夫·克拉夫佐夫的节目互动告终一事做出了情绪激动的反应。

值得一提的是，新一季《单身汉》参赛者名单的泄露曾在网络上引发热议。



图片、视频：《单身汉》冠军卡捷琳娜·洛佐维茨卡与歌手吉达亚特·塞伊多夫完婚。

关注我们在