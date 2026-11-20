乌克兰正与波兰密切合作，以协助调查11月20日俄罗斯大规模袭击期间波兰领空遭侵犯一事。

乌克兰外交部长安德烈·西比加强调，此次对波兰（及北约）领空的又一次侵犯，凸显了俄罗斯侵略行为对整个欧洲和跨大西洋共同体构成的威胁。

“就在莫斯科试图发起关于‘欧洲新安全架构’的讨论之际，俄罗斯的导弹和无人机却正在直接破坏欧洲现有的安全秩序。 停止此类袭击，或许将是巩固现有安全秩序的第一步，”这位部长强调道。

西比加指出，通过支持乌克兰——这个抵御俄罗斯威胁的第一道防线——的防御能力，盟国实际上是在保护本国公民和自身安全。

这位外交部长强调，当前当务之急是加大对俄罗斯的施压力度、加强乌克兰的防空能力，并加紧努力以实现和平，同时他向波兰及波兰人民表达了声援。

“我们正在密切合作，以提供一切必要的协助，调查此次事件并防止未来发生类似威胁，”西比加补充道。

乌克兰外交部长安德烈·西比加在社交媒体X上发表了上述声明。

需要指出的是，西比加此前曾就俄罗斯袭击期间侵犯波兰领空一事作出回应。

唐纳德·图斯克因波兰领空遭侵犯一事召开紧急会议。

图斯克表示，波兰将调查俄罗斯袭击乌克兰期间发生的领空侵犯事件。

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