基辅坚持要求，在战争结束后，对这支80万人的乌克兰军队提供至少10年的财政支持。据法新社报道，这一问题在阿布扎比的谈判中进行了讨论。

乌克兰希望在战后对其80万人的军队提供至少10年的支持。法新社援引消息人士的话报道了这一消息。

该问题是在阿布扎比谈判期间提出的。 乌克兰首席谈判代表鲁斯泰姆·乌梅罗夫在阿联酋三方谈判开始前，会见了美国特使以及欧洲、欧盟和北约的代表。美国和北约驻欧洲最高指挥官亚历克苏斯·格林凯维奇也参加了谈判。

在联合声明中，欧洲各国、乌克兰、美国和北约重申了他们对“战后坚实的欧洲安全架构”的“共同承诺”。

乌梅罗夫表示，乌克兰的优先事项仍是确保停火和安全保障。“我们的民众期待这场战争结束，”他说。

乌克兰和法国外交部长在巴黎高度评价了美国为实现“部分停火”所做的努力，这可能成为“迈向全面、无条件停火的第一步”。

该媒体写道，乌克兰还坚持要求在战后继续获得对本国军队的支持。

“一位乌克兰高级消息人士向法新社透露，乌克兰至少需要10年的财政支持，以维持一支80万人的军队，使其能够抵御俄罗斯未来可能发起的任何攻击，”报道中写道。

莫斯科正试图将关于结束乌克兰战争的谈判转变为关于欧洲新安全架构的讨论。克里姆林宫力图重提美国和北约早在2021年就提出的要求，特别是关于削减北约在欧洲军事存在的要求。

需要指出的是，乌克兰总统沃洛迪米尔·泽连斯基于11月10日听取了乌克兰谈判代表团关于在阿布扎比（阿联酋）进行的首日磋商结果的汇报。 谈判进程始于与欧洲和美国伙伴的磋商，随后举行了由乌克兰、美国和俄罗斯代表团参加的三方会谈。

在阿布扎比的谈判中，乌克兰提出了与俄罗斯进行大规模战俘交换的问题。 据总统沃洛迪米尔·泽连斯基称，各方讨论了“1000换1000”甚至“1500换1500”的交换方案。 目前尚未达成最终协议，但美国代表团计划在今后与俄方接触时再次提出这一问题。

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