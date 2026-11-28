11月28日，弗拉基米尔·泽连斯基听取了总统办公室副主任帕维尔·帕利萨关于前线局势、乌克兰守卫者的当务之急以及与盟友合作的汇报。

双方还专门讨论了防空装备、炮塔及其他设备的供应问题，以及在弗雷雅（FREYJA）反导计划框架内与欧洲制造商达成的协议。

泽连斯基表示，该计划的推进工作正按明确的计划进行，乌克兰正逐步建立起一套有效的反导系统。

此外，总统宣布将于2027年继续实施为军队采购皮卡车的计划，并透露将与国防部长及乌克兰武装部队总司令共同推进军事领域未来的人事任命。

来源：弗拉基米尔·泽连斯基。

乌克兰总统弗拉基米尔·泽连斯基表示，乌克兰弗雷雅（FREYJA）反导系统的首批原型机预计将于今年冬季亮相。计划同期进行首次测试。

乌克兰已与加拿大就加入“FREYJA”反导项目进行磋商，该项目的目标是在2027年第二季度打造出可运行的系统原型。加方已确认愿意支持这一倡议。

总统沃洛迪米尔·泽连斯基表示，目前已有11个国家加入了FREYJA项目。他指出，欧洲有必要发展本国的反导导弹生产能力，并建立独立的反导防御系统，因为全球拥有此类生产能力的国家寥寥无几。

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