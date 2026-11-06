乌克兰迄今尚未收到美国方面关于如何使用乌克兰安全援助倡议（USAI）框架下4亿美元军事援助的任何信息。基辅方面不清楚哪些合同已经签订或计划签订，也不清楚这些资金将具体用于哪些用途。

据这位外交官称，乌克兰方面曾多次向美国国防部以及驻德国威斯巴登的北约代表寻求说明。然而，基辅方面始终未收到对其询问的答复。

“我们尚未收到美方和北约——特别是驻威斯巴登的北约安全事务代表团（NSATU）——的任何确认，包括资金的去向、已签署或即将签署的合同，以及这些资金的具体用途，”塞尼克指出。

这位外交官强调，这4亿美元本可以用于满足乌克兰武装部队的一系列关键需求。

具体而言，包括采购弹药、后勤保障以及支持F-16战斗机的运行维护。

“这是一笔巨款。我们非常希望得到对我们问题的答复，并了解这笔资金究竟将在何时、用于何处，”他补充道。

乌克兰驻美临时代办德尼·塞尼克在接受公共电视台采访时透露了这一消息。

需要指出的是，西班牙将向乌克兰提供4.37亿欧元军事援助。乌克兰总统沃洛迪米尔·泽连斯基在与西班牙首相佩德罗·桑切斯通电话后，宣布了这一新的援助方案。

此前，弗拉基米尔·泽连斯基于11月5日与安道尔首相夏维尔·埃斯波特·萨莫拉就协助遣返被俄罗斯绑架的乌克兰儿童一事进行了讨论。 据乌克兰总统称，在俄罗斯非法带走的2万多名儿童中，乌克兰已成功接回2790名。

乌克兰总统弗拉基米尔·泽连斯基在马德里会见欧洲理事会主席安东尼奥·科什塔时，强调了欧洲代表参与有关乌克兰安全保障和经济复苏谈判的必要性。

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