乌克兰预计将于2027年1月至2月接收首批瑞典“鹰狮”（Gripen）战斗机。具体而言，计划将这些战机用于摧毁俄罗斯的“沙希德”型攻击无人机。

据国家元首称，乌克兰还需额外的美国F-16战斗机，因为现有战机中有相当一部分正在维修中。

“但这些战机性能优良、速度快，能够击落‘沙赫德’喷气式无人机。我们正在使用它们，并感谢向我们提供这些战机的国家：丹麦、挪威。在与瑞典的对话中，我们提到了‘ Gripen’战机的问题，”总统指出。

弗拉基米尔·泽连斯基表示，首批瑞典战斗机可能于1月或2月抵达乌克兰，最有可能是在2月。

“我们已提出需要尽快获得这些战机的诉求。但相关工作仍在进行中。让我们拭目以待‘ Gripen’战机在对抗‘沙赫德’无人机时的表现。我们寄希望于它们，”他补充道。

由此可见，乌克兰期待加强防空体系中的航空力量，并计划部署“ Gripen”战机，特别是用于对抗俄罗斯的喷气式无人机。

乌克兰总统沃洛迪米尔·泽连斯基在与媒体代表交流时发表了上述言论。

8月24日，外交部长安德烈·西比加表示，瑞典“ Gripen”战斗机正准备保卫乌克兰领空。乌克兰和瑞典已就飞机相关协议的实施时间表以及未来的防务合作进行了讨论。

总统弗拉基米尔·泽连斯基表示，乌克兰军方飞行员不久将掌握瑞典“ Gripen E”战斗机的驾驶技能。目前，飞行员在瑞典的培训进度远超预期。

关注我们在