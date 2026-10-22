乌克兰已获准通过北约机构采购武器和弹药——《金融时报》

乌克兰已获准通过北约支援与采购署（NSPA）采购武器、弹药和军事装备。该机制有助于北约成员国以更快的速度和更优惠的条件进行国防采购。

NSPA负责协调国防合同、组织联合采购并提供后勤支持。通过接入其机制，乌克兰能够调动更广泛的资源和能力，以满足国防军的需求。

NSPA运营总监杰奎琳·博斯布姆在接受《金融时报》采访时，阐述了乌克兰将从这一决定中获得哪些好处。

“这使乌克兰能够利用更系统化的机制，调动我们广泛的能力，特别是采购领域的专业知识、支持服务以及已建立的工业基础，”杰奎琳·博斯布姆表示。

据路透社指出，在基辅与美国关系恶化的背景下，关于乌克兰加入北约采购机构的决定得以通过。

利用NSPA的机制可扩大乌克兰在国防采购领域的可能性，特别是通过联合合同、成熟的供应链以及后勤支持。

《金融时报》对此进行了报道。

需要指出的是，美国曾提议向乌克兰提供参照《北大西洋公约》第五条制定的安全保障。 据总统沃洛迪米尔·泽连斯基称，唐纳德·特朗普的特使史蒂夫·维特科夫将在10月21日访问圣彼得堡期间，向俄罗斯领导层转达这些提议。 不过，目前尚未披露这些潜在保障的具体细节，莫斯科和华盛顿方面也尚未就乌克兰总统的声明发表官方评论。

在比利时布鲁塞尔，北约决定通过增派巡逻机、雷达系统和无人机来加强在黑海地区的军事存在。

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