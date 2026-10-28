2026年，乌克兰每月平均仅能获得12枚用于“爱国者”防空系统的拦截导弹。与此同时，乌克兰防空系统的需求远超这一数量，因此总统沃洛迪米尔·泽连斯基每天都在努力向合作伙伴寻求额外的导弹。

据弗拉基米尔·泽连斯基称，在PURL计划框架下，乌克兰正从美国采购各类武器装备，包括F-16战机的弹药、HIMARS系统的火箭弹，以及“爱国者”和AIM系统的拦截导弹。

总统指出，欧洲合作伙伴承担了相关采购的费用，而装备和弹药则直接运抵乌克兰。然而，“爱国者”导弹的供应仍然是一个严峻的挑战。

“PURL计划涵盖许多不同内容：F-16和HIMARS所需的20毫米炮弹，以及‘爱国者’和AIM系统所需的弹药。我们从美国采购了大量物资。欧洲方面已支付款项，所有物资均已到位，一切进展顺利。 但在某些情况下，尤其是‘爱国者’系统，这确实是一个巨大的挑战。每月12枚导弹，平均下来——这就是我们在2026年能获得的数量，”泽连斯基说道。

这位国家元首强调，为乌克兰防空系统寻找导弹已成为他每日的工作任务之一。据他介绍，即使来自合作伙伴的少量供应，对于保护乌克兰人免受俄罗斯弹道导弹袭击也至关重要。

“当与某个国家达成积极协议时，无论对方提供5枚、10枚、20枚还是2枚导弹，我都深表感激。 我如今所处的环境是，必须不断——每周都要——筹集新的援助包、新的导弹、新的防御装备。 我们每天都需要这些——以拯救我们人民免受‘俄国’弹道导弹的威胁。我们需要美国的批准。仅此而已，”总统指出。

弗拉基米尔·泽连斯基还谈到了从美国和其他国家采购拦截器的困难。据他介绍，关于美国供应的部分文件已经签署，但现有数量不足以满足乌克兰的需求。

“因此，赫格塞特部长桌上确实放着一些他已签署的文件，他可能以为自己已经签完了，但事实并非如此。这是因为美国提供了一批包含12枚导弹的军援，而他已经签署了这批军援的文件。 很好。但我这个月已经用了35枚。问题在于另外23枚，我是在其他方向上找到的。

当我们在纽约与特朗普总统交谈时，我请求他：‘请给我冬季援助包。’我对他说：‘我需要这个援助包。 请现在就批准这批援助。”我报出了导弹的数量，并表示如果他能提供，我们就不会轰炸任何炼油厂。

他问我从哪里弄到这些导弹。我告诉他哪些国家有。他说他们会尽最大努力，但他们自己也需要导弹，因为他们的库存并不多，”泽连斯基说道。

据总统称，乌克兰一个月内消耗了35枚导弹，而美国的一批援助中仅包含12枚。另外23枚导弹是他通过其他供应渠道筹集到的。

泽连斯基强调，乌克兰需要合作伙伴就转让拦截导弹作出进一步决定，以确保抵御俄罗斯的弹道导弹袭击并保护人民生命安全。

国家元首在与记者交流时透露了这一消息。

需要指出的是，乌克兰已等待近一个月，期盼美国国防部长皮特·哈格塞特签署必要文件，以便向“爱国者”和NASAMS防空系统供应导弹。总统沃洛迪米尔·泽连斯基已指示与美方就该问题再次进行磋商。

总统指示外交部、能源部及其他相关机构就设备储备的补充问题确保及时沟通。

此前，伊格纳特曾表示，在中东消耗的“爱国者”导弹足以供乌克兰使用数年。

与此同时，乌克兰请求瑞典协助提供“爱国者”和IRIS-T导弹。

而就在乌克兰等待“爱国者”导弹期间，俄罗斯可能会加强弹道导弹打击。

在此背景下，波兰拒绝向乌克兰移交“爱国者”系统的导弹。

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