乌克兰国防部在Brave1国防产业集群的支持下，已着手开发军事技术研究的新领域 ——重型空中无人机（UAV），旨在从地面撤离困难或无法撤离的区域中，将受伤军人撤离。乌克兰国防部于10月28日发布了这一消息。

对空中撤离的需求源于FPV无人机的大规模使用以及道路布雷，这些因素限制了地面机器人系统在转运重伤员方面的效率。

10月，全球首次成功实施了使用六旋翼无人机Heavy Shot“阿尤达格-6”（第30独立机械化旅）的作战行动，该无人机将一名步兵撤离至15公里以外。 配备担架医疗模块、最大载重达150公斤，并具备在GPS受干扰条件下导航的人工智能功能的专用无人机StarGate， 随后又成功从俄罗斯边境附近的“灰色地带”中，两次撤离了第475独立突击团CODE 9.2的士兵。

2024年，Brave1与军方共同制定了针对撤离用无人机的基本技术要求： 载重能力不低于130公斤，载重飞行距离不低于15公里，并配备至少三个备用通信通道以对抗电子战手段。

来源：乌克兰国防部。

此前，在哈尔科夫州，乌克兰国防军在战争期间首次直接从战场上空对一名伤员进行了空中撤离。 在库皮扬斯克方向，借助一架大型无人机，成功将双腿截肢的49岁军人康斯坦丁从阵地撤离。 无人机制造商Gurzuf Defence表示，这名军人已在危险的战斗阵地坚守了近一年半。若通过常规方式前往营救，将给救援小组带来致命风险。

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