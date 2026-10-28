乌克兰已为冬季做好了近99%的住房、公用事业及社会基础设施的准备工作

乌克兰住房公用事业及社会基础设施的冬季准备工作完成率达到98.6%。在由基础设施部主持召开的国家技术与生态安全及突发事件委员会会议上，与会者讨论了各地社区应对寒潮的准备工作。

“召开了国家技术与环境安全及紧急情况委员会会议。 会议重点讨论了各社区的冬季准备工作、基辅的备用供热系统、保障民众获得优质饮用水，以及应对俄罗斯袭击造成的后果等问题，”该通报称。

截至今日，住房和公用事业以及社会基础设施的冬季准备工作总体完成率已达98.6%。特别关注的重点包括：公用事业和应急服务部门的准备情况、燃料储备以及应急维修设备。

会议还单独审议了首都备用供热的问题。重建局正在基辅建设六座备用锅炉房。 会议期间，确定了在紧急情况下启用这些锅炉房的具体步骤：技术检查、准备接入管网、人员培训以及规范运行流程。

另一项优先事项是保障供水不中断及饮用水质量。 卡拉什尼克强调，若水源受到污染或基础设施受损，供水部门必须做好加强水处理的准备。为此，需要储备化学试剂、进行实验室检测、确保备用电源，并制定完善的社区应急供水方案。

恢复、基础设施和交通部长尼古拉·卡拉什尼克在Telegram上发布了这一消息。

需要指出的是，泽连斯基此前曾因冬季准备工作延误而批评了克利奇科。

基辅已完成了城市韧性计划中60%以上的措施。市长维塔利·克利奇科表示，预计将在12月前完成所有计划工作。

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