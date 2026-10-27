乌克兰外交部长安德烈·西比加在赫尔辛基与芬兰和挪威外长举行的联合记者会上确认，乌克兰方面已准备好参加定于11月在阿布扎比举行的乌克兰—美国——俄罗斯的谈判代表团级会晤，该会议计划于11月在阿布扎比举行。

据这位政府官员称，此次会议将聚焦安全问题，包括实现局部停火的可能性、恢复黑海航运安全以及在冬季来临前保护能源基础设施。

与此同时，安德烈·西比加强调有必要安排弗拉基米尔·泽连斯基与弗拉基米尔·普京举行直接会晤，以解决最敏感的问题，并指出：“需要强调的是，谈判代表团过去已经会晤过几次， 但有时会感觉我们一直在重复讨论同样的问题，因为在我看来，尽管我对该小组的成员表示充分尊重，但该小组的级别尚不足以讨论最敏感的问题。 正因如此，泽连斯基与普京之间的会晤依然不可或缺。而且我们也有方案可以提出。” 此次访问是在芬兰和挪威领导人与克里姆林宫领导人举行会谈的背景下进行的，会谈期间，两国领导人呼吁俄罗斯缓和局势并停止对乌克兰民用基础设施的袭击。

来源：“国际文传电讯社-乌克兰”

乌克兰总统沃洛迪米尔·泽连斯基预计，乌克兰、美国和俄罗斯代表的三方会晤将于11月初举行。

此前，俄罗斯独裁者的助手尤里·乌沙科夫表示，计划于11月上半月在阿布扎比举行由乌克兰、美国和俄罗斯三方参与的乌克兰战争解决谈判。

俄罗斯独裁者弗拉基米尔·普京关于同意恢复与乌克兰和平谈判的声明，尚不能保证谈判会真正举行。总统弗拉基米尔·泽连斯基认为，对任何接触的结果进行评估，必须以会谈结束后的结果为准，而不是在会谈开始之前。

关注我们在