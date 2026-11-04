乌克兰计划于2027年启动与欧盟各谈判领域的谈判

乌克兰预计将于2027年启动关于加入欧盟的首批谈判模块的初步关闭程序。该国计划在2028年底前完成整个谈判进程。

乌克兰驻欧盟大使弗谢沃洛德·琴佐夫（Vsevolod Chentsov）对此作出上述表态。据他介绍，乌克兰在多个领域已取得显著进展，特别是贸易、金融服务、数字化转型、农业、能源、税收、教育和科学等领域。

这位外交官评估认为，这些领域目前的准备程度最高，因此最早可能于明年开始进行初步谈判。

与此同时，乌克兰需要将工作重点放在司法和执法机构的改革上。政府计划在2027年年内通过涵盖所有谈判章节的主要立法。

此后，欧盟委员会将对已完成的工作进行评估，并根据其结论开始起草乌克兰加入欧盟的条约草案。

切恩佐夫表示，在2028年完成谈判是一个雄心勃勃但可以实现的目标。

来源：乌克兰驻欧盟大使维塞沃洛德·切恩佐夫

乌克兰和匈牙利计划成立一个政府间委员会，以解决布达佩斯方面阻挠最后几个谈判议题的问题。开启这些议题对乌克兰推进加入欧盟进程至关重要。

10月13日，欧盟正式为乌克兰的入盟谈判开启了两个新议题组。

超过半数的欧盟居民——53%——认为未来几年不应接纳乌克兰加入欧盟。与此同时，47%的受访者持相反立场。

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