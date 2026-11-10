乌克兰正在组建太空部队：为何需要它们，以及它们将如何改变与俄罗斯的战争

乌克兰最高拉达支持将太空部队作为乌克兰武装力量的一个独立军种予以设立。 这并非指轨道上的军用飞船，而是指卫星侦察、加密通信、导弹袭击预警以及为乌克兰军队带来的新能力。美国、法国、德国等国已设有此类机构。

11月9日，乌克兰最高拉达在一读中通过了第13255号法案，该法案规定在乌克兰武装部队（ZSU）内组建太空部队。共有252名议员投票支持该决议。 这一新型军种旨在为乌克兰提供应对来自外层空间威胁的能力，并发展导弹发射预警系统及安全卫星通信系统。

对乌克兰而言，太空早已不再仅仅是科学领域。卫星图像有助于追踪俄罗斯军事装备、分析被占领土上的目标，并评估打击后果。 卫星通信保障了各部队之间的联络，而导航系统则被应用于现代无人机和高精度武器中。然而，这部分基础设施的很大一部分归外国政府和私营公司所有。

UA.News将介绍美国、法国及其他国家的太空部队承担哪些任务，乌克兰为何需要建立自己的军事太空机构，卫星侦察如何影响导弹和无人机的运用，以及乌克兰将航天器送入轨道是否意味着将组建一支新型部队。

组建乌克兰太空部队将带来哪些变化

第13255号法案于2025年5月2日提交。该法案拟对《乌克兰武装力量法》进行修订，并将“太空部队”纳入乌克兰武装力量的兵种清单。 该文件的发起者是几位人民代表，其中包括费迪尔·维尼斯拉夫斯基、罗曼·科斯滕科和亚历山大·费迪延科。2026年11月9日，乌克兰最高拉达以252票赞成的结果在第一读中通过了该法案。

据最高拉达解释，该法案旨在为应对来自外层空间的威胁创造组织、法律和军工技术条件。 这涉及建立一个专门的军事机构，负责太空防御事务，并满足武装力量其他军种的需求。

支持这一决定的主要理由之一是来自俄罗斯的导弹威胁。特别是那些部分飞行轨迹位于大气层密集层之外的弹道导弹。 为了及时探测此类发射，需要专门的监测系统，特别是基于太空的监测系统。这些系统能够通过火箭发动机产生的热辐射来记录发射情况，并将信息传输至地面数据处理中心。

对于乌克兰而言，此类系统可成为获取俄罗斯导弹袭击情报的补充来源。目前，对空中目标的探测和跟踪在很大程度上依赖于地面雷达设备以及合作伙伴提供的信息。 自主的太空早期预警能力可对这些工具形成补充，尽管其建设需要专用卫星和大量投资。

另一个重要方向应是发展国家安全卫星通信系统。该系统将使军方即使在地面电信基础设施受损的情况下，也能进行远距离信息交换。 对于在移动信号覆盖不稳定的地区行动，或受到俄罗斯电子战手段影响的部队而言，此类通信尤为重要。

协调卫星侦察的使用可能是太空部队的另一项潜在任务。乌克兰军方目前已从外国和商业运营商处获取地球表面图像。 专门机构可负责确定军队对这类数据的需求，协调数据获取工作，并确保卫星系统运营商与军事单位之间的协作。

发展本国的航天基础设施将具有特殊意义。乌克兰保留了研制火箭航天技术、卫星及控制系统的经验。 然而，军事应用不仅需要航天器本身，还需地面通信站、信息处理中心、安全的数据传输网络以及经过专业培训的人才。

与此同时，组建太空部队并不意味着所有这些技术会同时出现。 这一新型军种将能够利用现有的卫星服务，与国际合作伙伴开展合作，并逐步发展自身能力。这种做法将使相关工作得以启动，而无需立即建立一个完整的乌克兰卫星编队。

资金问题也尚未解决。根据议会预算委员会的结论，该法案的实施将需要国家预算追加支出，用于太空军的组建、维持及其运作保障。具体金额目前尚未确定。

美国及其他国家的太空部队如何运作

最著名的独立军事太空部队范例是美国太空军（United States Space Force），该部队成立于2019年12月20日。 正如美国太空军官方网站所解释的那样，这一决定与太空基础设施在国防中的重要性日益提升，以及卫星系统面临的新威胁有关。

尽管名称如此，美国太空军的大部分任务仍在地球上执行。军方人员负责操控卫星、分析情报、监控太空物体并保障地面基础设施的运行。

其主要活动领域包括卫星通信、导航、导弹袭击预警、轨道物体监测以及保障太空发射任务。

其中，“Mission Delta 4”专门分队负责空间和地面导弹袭击预警系统。 红外卫星能够探测到火箭发动机在发射时的热辐射，随后将相关信息传输给相应的军事系统。

美国太空军还负责维护GPS系统的运行，提供安全的卫星通信，并监测轨道上其他航天器可能具有威胁性的机动动作。

法国则通过隶属于空天军的太空司令部来发展类似能力。 据法国国防部称，该国使用CSO光学侦察卫星、CERES电子侦察系统以及Syracuse保密军事通信卫星。

德国拥有自己的太空司令部，并使用SARah雷达卫星系统。该系统即使在黑暗和多云天气下也能获取地表图像。 据德国联邦国防军解释，这使该国能够独立获取重要的军事侦察信息。

英国于2021年成立了英国太空司令部（UK Space Command）。 2024年8月，该国发射了用于地球表面观测的军事卫星泰西（Tyche）。2026年11月，英国国防部还宣布将发射提坦尼亚（Titania）卫星。

日本也在加强其军事航天部队。2026年3月，日本防卫省宣布将该部队规模从约310人扩充至670人。

这些国家的经验表明，太空部队的组织形式可以多种多样。关键在于为军队提供卫星数据、通信、导航以及保护自身轨道基础设施的能力。

卫星侦察如何协助乌克兰的导弹和无人机

乌克兰已在全面战争中运用了太空侦察技术。 最著名的例子是芬兰ICEYE公司所谓的“人民卫星”，乌克兰方面于2022年通过谢尔盖·普里图拉慈善基金会筹集的资金获得了该卫星的使用权。

2022年8月，ICEYE正式宣布达成一项协议，该协议规定向乌克兰提供一颗雷达卫星的使用权，并允许其访问该公司更广泛的卫星编队。 此类卫星采用合成孔径雷达（SAR）技术。与光学相机不同，它们能够不受日照条件影响，并在多种恶劣天气条件下获取图像。

2026年5月27日，乌克兰总情报局通报称，自2022年9月以来，乌克兰情报人员已通过该项目获取了超过5900张雷达卫星图像。 据总情报局称，这些卫星图像被用于监视俄罗斯军事设施、侦测目标、规划打击行动以及评估打击效果。

例如，对军事机场的定期监测有助于追踪飞机和装备部署的变化。同样，还可以分析军事仓库、基地、后勤设施和基础设施。

对于导弹和远程无人机而言，卫星图像是在规划作战行动时的重要信息来源之一。它们还能用于评估目标在打击后的状况及受损程度。

但与此同时，卫星无法对地球表面的每个点进行不间断监测。获取新图像的频率取决于轨道、卫星数量以及设备性能。

此外，区分卫星侦察与导航也至关重要。侦察卫星用于获取目标信息，而GPS及类似系统则用于确定坐标。这些技术相辅相成，但承担着不同的任务。

太空部队能否更早预警俄罗斯导弹

导弹发射预警系统可能成为乌克兰太空部队的发展方向之一。鉴于俄罗斯使用弹道导弹，这使得反应时间极为有限，因此该系统的意义尤为重大。

地面雷达能够探测和跟踪空中目标，但其能力取决于站点的位置、设备性能以及导弹的飞行轨迹。太空系统可以对地面观测进行补充。 特别是，配备红外传感器的专用卫星能够捕捉导弹发动机在发射时的热辐射。

美国预警系统也采用了类似原理。据美国太空军解释，轨道和地面手段协同工作，以探测潜在威胁。

对乌克兰而言，这可能意味着在导弹飞行初期阶段就能获得有关俄罗斯导弹发射的额外情报。

然而，构建此类系统需要专用卫星、地面数据处理中心，并需与防空系统进行集成。此外，即使及时探测到发射，也无法保证能够拦截导弹——这需要相应的反导防御手段。

组建太空军是否意味着将发射乌克兰卫星

组建太空部队并不意味着乌克兰一定会近期开始发射本国的军用卫星。这一新型部队可以利用外国、商业运营商以及现有基础设施的能力。

与此同时，乌克兰在航天技术研发方面拥有经验。特别是2022年1月13日，乌克兰利用SpaceX公司的美国猎鹰9号（Falcon 9）火箭，将“西奇-2-30”（Sich-2-30）卫星送入轨道。

然而，发射单颗卫星与建立完整的军事卫星系统之间存在显著差异。要对大片区域进行定期监测，通常仅靠一颗卫星是不够的。 位于近地轨道的卫星处于持续运动状态，因此地球上的特定区域仅会在其观测范围内停留有限的时间。

除了卫星本身，还需要地面通信站、信息处理中心、安全的数据传输通道以及负责保障设备运行的专业人员。另一种选择是向国际运营商采购卫星服务。 ICEYE的经验表明，乌克兰已经采用了这种模式。

从长远来看，可以建立一种混合系统，其中部分卫星归国家所有，而额外的侦察数据则来自合作伙伴。 此外，即便是乌克兰自有的卫星，也不一定非要由乌克兰的火箭发射。可利用国际航天公司的服务将其送入轨道。

组建太空部队将给乌克兰带来哪些变化

组建太空部队有助于乌克兰减少对外国航天技术的依赖，并建立统一的军事卫星能力管理体系。

目前，乌克兰军队使用的卫星通信、侦察图像和导航服务中，很大一部分归属于外国政府或私营运营商。

这虽然无需耗费多年自主研发卫星设备即可获得先进技术，但同时也导致乌克兰受制于合同条款、服务的技术可用性以及供应商的决策。

网络攻击、无线电电子干扰以及破坏卫星通信的企图仍构成特定威胁。 未来的太空部队可以协调情报数据的获取、安全通信的发展、自主卫星的研制以及与国际伙伴的合作。

但这并不一定意味着要在轨道上部署武器。 1967年《外层空间条约》禁止在地球轨道上部署核武器和其他大规模杀伤性武器，但并未全面禁止将卫星用于军事通信、侦察和导航。

对乌克兰而言，最大的挑战将是资金筹措、专业人才培养以及必要基础设施的建设。卫星编队不仅需要卫星研发和发射的费用，还需持续维护地面站、控制系统及信息处理系统。

美国、法国、德国等国的经验表明，太空中的军事存在并非取决于发射的卫星数量，而是取决于能否有效利用获取的情报来满足军队的需求。

乌克兰已经在战争中积累了运用太空侦察的实践经验。现在，关键问题在于该国能否将这些能力转化为自己的长期军事体系。

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