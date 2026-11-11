乌克兰正在打造自己的“星链”：OBRIA将如何运作，以及该卫星网络的成本是多少

乌克兰已着手建设自己的OBRIA卫星网络，该网络旨在为军队、政府机构和关键基础设施提供独立通信保障。 首颗试验卫星已进入轨道，为使该系统全面投入运行，开发人员计划发射至少100颗卫星。

乌克兰公司HIMERA与丹麦公司GomSpace正共同致力于OBRIA的建设。2026年10月1日，他们借助SpaceX火箭将首颗OBRIA NANO测试卫星送入轨道。 11月，HIMERA的代表披露了该未来系统的新细节、成本及其技术能力。

尽管常被与Starlink相提并论，但该乌克兰项目的用途将有所不同。如果说美国系统服务于各国数百万用户，那么OBRIA则将首先满足乌克兰的战略需求。 开发者的主要目标是建立一套可在国内自主控制的卫星通信系统，无需依赖外国运营商的决策。

UA.News深入探究了乌克兰卫星网络的运作方式、开发者将采用哪些技术、建设成本是多少，以及OBRIA能否成为Starlink的真正替代方案。

什么是OBRIA？谁在建设乌克兰卫星网络？

OBRIA是一个国家卫星通信系统项目，计划在近地轨道部署。 该系统旨在为军队、政府机构及关键基础设施提供安全通信保障，且不受地面电信网络状态的影响。

乌克兰公司HIMERA已成为该项目的主要参与者之一，该公司以研发战术电台及其他军事通信设备而闻名。 其合作伙伴是丹麦的GomSpace公司，该公司专门从事小型卫星、机载系统及航天器控制设备的研发。

据HIMERA联合创始人米沙·鲁多明斯基介绍，该项目在与丹麦合作伙伴进行磋商后，于2026年夏季开始积极筹备。 同年秋季，两家公司便成功完成了首次发射。未来，其他私营公司也有可能加入该联盟。

OBRIA的根本区别在于其管理模式。开发人员希望未来的网络归乌克兰公司所有，按照乌克兰法律运营，并由乌克兰运营商进行管控。

在接受《Defense Express》采访时，HIMERA卫星技术部门副总裁德米特罗·赫马拉解释称，该公司并不试图打造一个类似Starlink的大众消费级产品。 其首要任务是确保国防部指挥中心、政府机构及关键设施之间的战略通信畅通。

与此同时，拥有自己的网络并不意味着完全的技术独立。乌克兰目前仍需依赖外国制造商提供的零部件和卫星发射服务。因此，OBRIA的主要目标是消除通信本身受外部控制的依赖性。

首颗OBRIA NANO卫星：已成功送入轨道

该项目的首个实际成果是OBRIA NANO——一颗由丹麦GomSpace公司参与研发的小型实验通信卫星。该卫星于2026年10月1日作为SpaceX Transporter-18任务的一部分成功发射。 这是一种联合太空发射模式，即一枚火箭可同时将不同客户的数颗卫星送入轨道。这种方式能显著降低成本。

OBRIA NANO属于CubeSat类别，采用8U配置，质量约为10千克。相比之下，未来计划生产的OBRIA系列卫星将大幅增大，每颗质量约为250千克。

首颗卫星的主要任务并非提供持续的互联网服务，而是验证日后可在完整的卫星编队中应用的技术。 在测试过程中，开发人员将评估机载系统的工作状况、数据传输、卫星控制以及与地面基础设施的交互情况。

据鲁多明斯基介绍，卫星进入轨道后的第二天就成功接收到了其遥测数据。不过，完整的测试计划预计将持续约一年。

目前，该卫星大约每24小时飞越乌克兰一次。每次飞越期间，与卫星保持稳定通信的时间约为六分钟。因此，仅靠一颗OBRIA NANO卫星无法确保对即使是有限区域的连续覆盖。

在初期阶段，卫星由GomSpace负责管理。未来计划将这些职能移交给乌克兰专家。与此同时，开发人员将着手为下一代航天器制定技术方案。

OBRIA将如何运作？开发人员将采用哪些技术？

未来的OBRIA将采用低地球轨道卫星编队原理。通信将由一个不断绕地球运行的卫星网络来提供，而非依靠单颗大型卫星。

开发人员正考虑将OBRIA置于高度约500公里的轨道上。这比距离地球表面约35 786公里的地球同步卫星要近得多。 由于距离较近，可以缩短信号传输的延迟。

然而，低轨道卫星相对于用户的位置会不断变化。因此，当一颗卫星超出地面终端的可见范围时，通信必须切换到下一颗卫星。

正因如此，为了实现对乌克兰的连续覆盖，开发人员初步确定至少需要100颗卫星。但卫星数量并不能保证所有地区都能获得同等质量的通信服务。 轨道配置、发射机功率以及同时在线用户数量仍将是关键因素。

HIMERA联合创始人米沙·鲁多明斯基表示，该系统在设计时已考虑支持流媒体视频传输，并可在移动交通工具上使用终端。

这对军事领域可能具有特殊意义。例如，卫星通信将允许从移动指挥所传输视频和其他信息，甚至在没有地面互联网的情况下也能维持各部队之间的通信。

终端在移动过程中运行需要特殊的天线，这些天线能够适应卫星位置的持续变化并保持连接。在现代卫星系统中，通常采用电子波束控制等技术来实现这一功能。

不过，开发人员尚未公布OBRIA终端的具体架构。同样，未来量产卫星的网速、信号延迟和带宽等参数也尚未得到确认。

GomSpace将在该项目的技术部分发挥重要作用。这家丹麦公司致力于开发卫星平台、机载计算机、无线电系统、天线及供电系统。

该公司在官方声明中确认了将卫星和地面终端的生产本地化至乌克兰的计划。 不过，在初期阶段，首批量产卫星可能在欧洲组装。这将有助于更快地推进网络部署，同时乌克兰企业可借此时间筹备自身的生产能力。

乌克兰OBRIA与Starlink有何不同

由于工作原理相似，OBRIA常被称为乌克兰版的Starlink。这两个系统均使用或计划使用近地轨道卫星进行数据传输。

然而，这两大网络的规模和用途将存在显著差异。美国Starlink最初是作为全球宽带互联网系统而设计的。其设备被私人家庭、企业、运输公司、政府机构及军队所使用。

据Starlink介绍，其低轨道网络架构可在典型条件下将通信延迟控制在约25毫秒。该系统已拥有数千颗卫星编队，并在全球许多国家投入运营。

OBRIA的业务范围将更为专注。开发人员并不打算在短期内服务数百万用户或实现全球覆盖。他们的首要任务是为乌克兰的战略重要用户建立可靠的通信通道。

另一项区别在于卫星编队的规模。 Starlink使用数千颗卫星，而OBRIA的初期部署计划至少使用100颗。这一数量可能足以实现乌克兰的基本覆盖，但无法提供同等的全球带宽。

与此同时，最重要的区别在于对网络的控制权。Starlink隶属于美国SpaceX公司，由其管理卫星、设备及服务条款。而乌克兰的OBRIA将由国家运营商负责运营。

这将使其能够自主确定连接优先级，在政府机构之间分配资源，并根据乌克兰的需求发展网络。

不过，就技术能力而言，OBRIA目前尚无法与Starlink直接相提并论。美国系统已投入商业运营多年，而乌克兰项目才刚刚进入初期测试阶段。

因此，将OBRIA视为Starlink的完全替代品并不妥当，而应将其视为未来的一套专用通信系统，用以补充现有的通信解决方案。

建设OBRIA需要多少成本？网络何时投入运行？

构建一个完整的卫星网络所需的投资将远高于发射一颗实验卫星。主要开支将涉及卫星制造、卫星入轨、地面基础设施以及用户终端设备。

据德米特里·赫马里（Dmytro Khmara）透露，该网络的初始预算估计为数亿欧元。HIMERA联合创始人米沙·鲁多明斯基（Misha Rudominsky）也表示，该项目的后续发展可能需要大幅增加投资——根据系统规模的不同，投资额可能高达数十亿欧元。

项目的第一阶段由联盟成员自行出资。据HIMERA代表称，OBRIA NANO的启动并未动用国家资金。今后，各公司计划依靠私人投资者以及乌克兰与欧盟的金融合作计划。

然而，资金并非唯一的问题。获取航天发射服务和零部件的渠道仍是主要挑战之一。 据鲁多明斯基介绍，对于没有特殊协议的客户而言，等待SpaceX的发射名额可能需要至少22个月。此外，制造或采购单个卫星组件有时也需要六到十二个月的时间。

用户终端的生产是一个单独的问题。其制造需要专门的技术和生产能力，而这些资源的获取受到限制。正因如此，HIMERA计划在乌克兰逐步建立此类设备的生产能力。

关于项目实施时间表，公司代表提出了多种方案。米沙·鲁多明斯基认为，在最有利的条件下，系统部署可能需要一到两年时间。 德米特罗·赫马拉则给出了更为谨慎乐观的评估——至少需要两到三年。此外，全球构建此类卫星网络的实践通常需要五到七年的时间。

因此，目前谈论全面投入运行的OBRIA的具体启动日期还为时过早。即使首批量产卫星成功入轨，也不意味着整个乌克兰将实现不间断覆盖。

OBRIA能否使乌克兰摆脱对Starlink的依赖

在全面战争期间，Starlink已成为乌克兰保障通信的关键工具之一。军事单位、政府机构、应急服务部门以及普通民众都在使用该系统。

然而，对单一外国供应商的依赖会带来战略风险。服务的可用性及网络使用规则在很大程度上取决于运营商公司的决策。

OBRIA应提出另一种模式，即由乌克兰本土管理卫星通信。这将使国家为军队、政府机构和关键基础设施提供一条额外的通信渠道。

当地面网络因战斗行动或能源基础设施遭受袭击而受损时，此类通信将显得尤为重要。拥有备用通信渠道有助于避免通信完全中断。

但与此同时，拥有自己的卫星并不能保证绝对的独立性。 要使网络正常运行，仍需依赖地面站、受保护的数据传输通道、专用设备以及太空发射能力。此外，卫星通信还可能受到无线电电子干扰和网络攻击的影响。

目前，OBRIA项目仍处于起步阶段。一颗试验卫星已在轨道上运行，但主要的技术、资金和生产任务仍待解决。

即使在部署了由100颗卫星组成的初始星座后，乌克兰的系统也很难完全取代Starlink。 但该系统有望为乌克兰提供专属的专用网络，既能补充现有系统，又能减少对外国运营商的依赖。

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