乌克兰和丹麦就国防领域的人工智能战略伙伴关系达成一致。

丹麦将成为首批能够访问乌克兰Avengers Labs平台以训练人工智能模型的合作伙伴国之一。

国防部长叶夫根尼·赫马拉和耶佩·布鲁斯签署了合作意向书。该意向书旨在通过两国企业的参与，开展经验交流、应用人工智能，并基于战场数据共同研发国防解决方案。

乌克兰国防部与丹麦国防人工智能中心还就Avengers Labs的访问权限签署了单独协议。

此外，双方还讨论了加快防空装备的供应，以及为乌克兰防空系统和无人机系统提供额外支持。

来源：乌克兰国防部。

丹麦已为乌克兰准备了一项总额为6.45亿欧元的新一轮国防援助方案。 这笔资金将用于采购攻击型无人机、拦截无人机、F-16战斗机弹药，并支持PURL倡议。

丹麦已向乌克兰移交了5万发F-16战斗机机载机炮弹药。乌克兰飞行员已开始使用这些弹药。

丹麦向乌克兰导弹和无人机制造商Fire Point的子公司提供了7.5亿丹麦克朗（1.126亿美元）的信贷担保。 这笔资金将帮助该公司在丹麦开展业务，因为受乌克兰战争影响，该公司无法按照常规商业条件获得贷款。

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