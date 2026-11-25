喀尔巴阡地区的匈牙利组织将加入乌克兰与匈牙利恢复运作的双边工作组，该工作组将负责处理教育相关事务。

“喀尔巴阡地区的匈牙利组织、学校创办人及专家将加入这个恢复运作的乌克兰与匈牙利双边教育工作组，”他在周三晚间的电报中写道。

据布滕科称，教育已成为匈牙利总理彼得·马贾尔访问扎卡尔帕蒂亚以及周二与总统弗拉基米尔·泽连斯基会晤的主要议题之一。

该部长表示，在喀尔巴阡地区，有超过1.7万名儿童在91所匈牙利语教学学校就读，另有3000多名儿童在122所幼儿园就读。 自10月13日起，一项保障少数民族（特别是匈牙利族）受教育权利的法律已正式生效，该部正与匈牙利族社区共同推进该法律的实施。

双方还即将完成关于2026-2028年度“匈牙利奖学金计划”（Stipendium Hungaricum）合作备忘录的起草工作，并正在筹备一项新的联合科学研究及学者交流计划。

据报道，11月24日，乌克兰总统沃洛迪米尔·泽连斯基与匈牙利总理彼得·马贾尔在喀尔巴阡地区举行了会晤。

乌克兰教育与科学部长安德烈·布滕科通报了这一消息。

乌克兰和匈牙利就教育领域的改革以及扩大少数民族权利达成了初步共识，这可能有助于打破乌克兰加入欧盟谈判进程的僵局。

需要指出的是，匈牙利已撤销了对推进乌克兰加入欧盟谈判的否决权。

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