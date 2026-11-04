10月，乌克兰出口了305万吨农产品，较9月增长0.6%。 与此同时，出口结构发生了变化：谷物出口量有所减少，但这被油料作物及其加工产品的出口增长所抵消。

总体而言，谷物、油料作物、植物油和油粕占当月农业出口总量的约87.3%。

谷物传统上占比最大，达132万吨。这一数字较9月减少了10.9%。 其中，小麦出口量下降9.5%，至99.04万吨；玉米出口量下降8%，至28.24万吨； 大麦下降45.3%，至4.39万吨。

与此同时，油料作物出口增长了16.3%，达到57.49万吨。其中油菜籽出口量最大，达37.84万吨，尽管与上月相比其出口量下降了11.7%。

大豆出口量大幅增加，增长了3.4倍，达到12.38万吨；葵花籽出口量增长了3.7倍，达到6.17万吨。

此外，10月乌克兰还出口了35.8万吨植物油，比上月增长10.7%。 其中，葵花籽油出口量增长76.4%，达到25.87万吨；大豆油出口量增长21%，达到2.69万吨。 相比之下，菜籽油出口量则下降了53.2%，降至7.23万吨。

油料作物饼粕的出口也呈现出积极态势。其出口量增长了19.4%，达到40.99万吨。 其中，葵花籽饼出口量增长15%，达到32.81万吨；大豆饼出口量增长41%，达到8.18万吨。

“乌克兰农业商业俱乐部”协会指出，与9月份相比，出口总量几乎没有变化，但出口结构发生了重新分配。

据“APK-Inform”报道。

2026年，农产品占乌克兰出口总额的60%。

乌克兰玉米在出口市场上的地位正在下滑。

乌克兰马铃薯价格上涨：涨幅达15%。

首都市场上的新土豆价格骤降：1公斤售价是多少？

2026年，制作罗宋汤所需蔬菜的价格保持稳定。

乌克兰国产温室番茄价格有所下降。

乌克兰的土豆价格上涨，且一周内价格进一步攀升。

关注我们在