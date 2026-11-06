乌克兰将恢复利用国家紧急情况局飞机对患者进行航空医疗后送——科雷茨基

乌克兰内阁批准了利用国家紧急情况局飞机组织患者航空医疗后送的程序。这将使通过航空运输转运重症患者得以恢复。

新机制旨在快速转运需要紧急专科医疗救助的患者。具体而言，包括在乌克兰境内各医院之间转运患者，以及将其撤离至国外。 预计这将有助于缩短患者被送往医疗机构的时长，使他们能够及时获得必要的治疗。

据科雷茨基介绍，恢复航空医疗后送将显著缩短患者在医疗机构间的转运时间，并能将乌克兰患者送往国外接受治疗，特别是通过“Medevac Ukraine”计划。

他以从哈尔科夫到波兰杰舒夫的医疗撤离枢纽的航线为例说明。目前，地面交通可能需要15至16小时，而乘坐飞机仅需两到三个小时即可完成这段旅程。

除患者外，新规还允许运输用于移植的捐赠器官、医疗团队及必要设备。

运输协调工作将由乌克兰卫生部下属的紧急医疗救助与灾难医学科研实践中心负责。国家紧急情况服务局将根据安全形势和天气条件，提供飞机及机组人员。

“对于病情危重的患者来说，每一小时都至关重要。我们的任务是确保他们能够尽快获得必要的医疗救助，”科雷茨基强调道。

据他介绍，新机制计划于2026年底前启动。具体的运输开始日期尚未公布。

据援引谢尔盖·科雷茨基的声明报道。

政府修改了空中警报期间医疗机构的工作规则。

内阁通过了关于成立乌克兰药品管理局的决定

关注我们在