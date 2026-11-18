乌克兰将向非洲、亚洲和拉丁美洲的九个国家提供1.73万吨农产品作为人道主义援助。 受援国包括玻利维亚、肯尼亚、马拉维、巴基斯坦、苏丹和索马里。部分食品已运抵目的地国家，其余货物正在运输途中或等待发运。

此次援助是在“乌克兰粮食计划”（Food from Ukraine）框架下，与联合国世界粮食计划署（WFP）合作开展的。该组织于2026年10月22日公布了上述数据。

各国将获得哪些食品

马拉维将获得最多的援助——5 339吨，其中包括4 825吨黄豌豆和514吨植物油。 肯尼亚将获得3,520吨豌豆，玻利维亚将获得3,060吨小麦，索马里将获得2,045吨小麦。

此外，粮食还将运往：

巴基斯坦——2 120吨小麦、豌豆和食用油；

乍得——320吨豌豆；

莫桑比克——350吨豌豆；

苏丹——300吨豌豆；

南苏丹——240吨小麦。

物资运抵后将分发给当地居民。其中，计划在马拉维向220万人提供援助，在巴基斯坦向多达15万人提供援助。

乌克兰已交付多少粮食

据联合国世界粮食计划署（WFP）数据显示，自2022年以来，该组织在合作框架内采购了341 048吨乌克兰粮食。为实施该倡议而宣布的捐款总额为3.972亿美元。

“要实现联合国关于在2030年前消除饥饿的可持续发展目标，需要采取具体行动、确保稳定的粮食供应以及建立长期合作伙伴关系。 即使在全面战争的背景下，乌克兰仍在继续为这一全球目标作出贡献，”乌克兰农业政策与粮食部第一副部长德尼斯·巴什利克指出。

乌克兰农业政策与食品部新闻处通报了这一消息。

需要指出的是，7月份乌克兰农产品出口量下降了近四分之一。

乌克兰增加了食糖出口，并获得了近3亿美元的收入。

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