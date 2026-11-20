在安塔利亚举行的联合国气候大会COP31上，乌克兰代表团阻止了关于俄罗斯将乌克兰临时被占领土的数据纳入其气候报告的议程项目的审议。 乌克兰方面还提出了就俄罗斯侵略行为造成的环境损害进行赔偿的问题。

“俄罗斯试图在所有国际平台上就被占领土提交报告，仿佛这些地区属于俄罗斯一样。而我们的任务之一，就是不让俄罗斯就我们的领土提交报告，”克拉斯诺卢茨基表示。

据这位副部长称，乌克兰不允许俄罗斯利用COP31来为其吞并乌克兰临时被占领土的企图提供合法性。

俄罗斯在其气候报告中纳入了关于克里米亚自治共和国和塞瓦斯托波尔市以及顿涅茨克、扎波罗热、卢甘斯克和赫尔松地区等临时被占领土上温室气体排放和吸收的信息。

乌克兰代表团反对通过任何可能被解释为直接或间接承认这些地区地位变化的决议。

克拉斯诺卢茨基强调，与上届COP30会议一样， 乌克兰绝不允许在未明确注明这些领土属于乌克兰的情况下，审议《联合国气候变化框架公约》秘书处关于乌克兰临时被占领土的报告或其他包含俄罗斯统计数据的材料。

此类保留条款应符合2014年联合国大会第68/262号决议和2022年ES-11/4号决议。

“这些地区虽然处于临时被占领状态，但它们属于乌克兰领土，我们绝不会承认它们是俄罗斯联邦的领土。因此，这也是项重要工作，”这位副部长强调道。

据他介绍，在乌克兰展馆举行有欧洲各国政府、日本、韩国及其他代表团代表参与的公开讨论的同时，乌克兰谈判代表也在单独会晤中就这一问题展开磋商。

与国际伙伴谈判的另一个重要议题，是就俄罗斯对乌克兰发动的战争所造成的环境损害进行赔偿。

克拉斯诺卢茨基坚信，乌克兰在记录和评估战争环境影响方面的经验可以成为其他国家的典范。

“我们目前正向各方阐明：我们将证明，战争对环境代价高昂，对发起这些侵略性军事行动的一方来说代价更是高昂。 我们希望，这或许也能成为阻止战争爆发的动力，”这位政府官员表示。

这位副部长还谈到了俄罗斯参与黑海谈判所产生的影响。

据他介绍，在《黑海公约》框架内，俄罗斯联邦一直在阻挠乌克兰的倡议。乌克兰方面则反对俄罗斯的提议，因为这些提议大多不符合国际法规范。

乌克兰经济与环境部副部长亚历山大·克拉斯诺卢茨基通报了这一情况。

在联合国气候变化框架公约第31次缔约方大会上，各方对适应基金的新承诺总额仅为5020万美元。 该基金旨在为发展中国家应对日益加剧的气候变化影响所采取的措施提供资金支持。

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