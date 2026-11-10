乌克兰中学生在国际天文学奥林匹克竞赛中斩获五枚银牌

乌克兰代表队在泰国举行的国际青少年天文学与天体物理学奥林匹克竞赛（IOAA-Jr）上摘得五枚银牌。 在团体总分榜上，乌克兰队在24个参赛国家中排名第九。

本次比赛共有近100名中学生参赛。乌克兰的五名参赛选手全部获奖。

获奖者包括：

斯维亚托斯拉夫·安德雷科和弗拉迪斯拉夫·利廷斯基——利沃夫物理数学中学的学生。

弗拉迪斯拉娃·卡特雷乔和玛丽亚·尼古拉耶娃——来自哈尔科夫第27物理数学中学。

基里尔·哈萨诺夫——塔拉斯·舍甫琴科基辅国立大学乌克兰物理数学中学的学生。

代表队成员是根据乌克兰少年科学学院全乌克兰选拔赛的成绩选拔出来的。

本次奥林匹克竞赛共分为三个阶段：天文学与天体物理学理论题解答，以及白天和夜晚的天空实测观测。

来源：乌克兰少年科学院。

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