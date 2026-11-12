乌克兰乳制品市场面临进口压力：波兰奶酪和黄油加剧了竞争

2026年10月，乌克兰乳制品出口增速放缓，而进口则再次开始增长。波兰奶酪和黄油带来的竞争对国内生产商而言尤为明显。 进口产品在国内市场的地位日益巩固，将乌克兰商品挤出零售渠道，并抑制了价格上涨。

2026年10月，乌克兰出口乳制品1.056万吨，总值2986万美元。

在出口结构中占比最大的是：

牛奶和浓缩奶油——31%；

奶酪——27%；

黄油——12%；

乳清——8%。

在欧盟国家中，波兰、立陶宛、保加利亚和荷兰仍是乌克兰乳制品的主要销往市场。

与此同时，在欧洲市场销售黄油对乌克兰生产商而言仍不具经济效益。

在出口放缓的背景下，乌克兰开始增加从国外采购乳制品。10月份进口量为8.24千吨，比9月份增长了6%。

乌克兰生产商面临的最大压力来自奶酪细分市场。波兰产品在国内市场占据强势地位，无论是在价格上还是在零售连锁店货架上的陈列上，都与本土生产商展开竞争。

进口量的增长限制了乌克兰乳品企业提高自身产品价格的空间。因此，与外国供应商竞争的加剧，正成为乌克兰乳业面临的又一挑战。

牛奶生产商协会（AVM）的数据印证了这一点。

需要指出的是，在对来自荷兰和波兰的橄榄油及奶酪样本进行检测时，发现部分产品的成分与标签标注不符。 具体而言，在某批橄榄油样本中未检测到橄榄油，而在波兰产的“Do Pizzy”奶酪中则发现了大量乳脂替代品。

需要指出的是，在2025–2026市场年度的7月至5月期间，西班牙超越印度，成为乌克兰葵花籽油的最大买家。 因此，在上述期间，西班牙市场已成为乌克兰主要农产品之一的关键出口目的地。

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