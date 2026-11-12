乌克兰人即使没有用气也必须支付天然气分配费：费用如何计算

即使用户未使用天然气，仍需继续缴纳天然气分销费。费用金额取决于订购的供气能力及天然气的使用用途。

若要完全停止计费，用户需与天然气配气网络运营商解除合同。

在以下情况下，天然气分销费仍属强制性收费：

该房产仍连接在天然气配气网络上；

天然气供应暂时中断；

燃气设备已加封；

天然气分销合同仍然有效。

因此，仅因未消耗天然气或天然气供应被暂时中断这一事实，并不免除支付天然气分配服务费的义务。

缴费金额根据上一天然气年度（10月1日至次年9月30日）的天然气消耗量确定。

如果消耗量为零或未达到规定的最低水平，则适用最低年度订购容量。其数值取决于燃气的用途：

每年39立方米 ——若天然气仅用于烹饪；

每年126立方米 ——用于烹饪和热水供应；

每年314立方米——用于综合用气（包括供暖）以及非居民用户。

如果整个家庭用户的供气被中断，最低年度订购量为39立方米。

天然气分销服务的年度费用将均分为12等份，用户每月支付其中一份。

如需完全停止计费，需解除天然气分销合同。为此，物业所有者或其授权代表须向所在地区的“Gazmereti”客户服务中心提交相应申请。

需要注意的是，费用将按合同解除当月的整个日历月进行计费。

建议用户在提交申请前先联系地区分支机构，并确认：

合同解除程序；

从天然气配气网断开连接的技术条件；

后续恢复天然气供应的条件和程序；

相关作业的费用。

在某些情况下，支付最低的天然气分销费可能比日后支付重新接入管网的费用更为划算。

“天然气管网”公司通报了这一消息。

需要指出的是，作为欧洲市场风向标的荷兰Title Transfer Facility天然气交易枢纽的天然气期货价格，周三上涨了2.7%，至每兆瓦时87欧元。 截至阿姆斯特丹时间9:30，下月合约价格为每兆瓦时96.85美元。

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